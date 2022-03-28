Компания Pravo Tech примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2022»

Pravo Tech — российский разработчик технологических решений, создатель программного комплекса «Электронного правосудие»: сервисов «Картотека арбитражных дел» и «Мой арбитр». Уже более 14 лет компания помогает госсектору и частным корпорациям автоматизировать процессы.

На мероприятии CNews выступит Олег Токарев, руководитель проектов Pravo Tech. Он расскажет, как в ПАО «Группа Ренессанс Страхование» заменили Oracle Siebel и сэкономили 171 млн рублей. Компания перешла на систему Manage.one, которую разработала команда Pravo Tech.

Manage.one — это российская low-code платформа для автоматизации и повышения эффективности процессов в любом бизнесе. Она позволяет создать единую экосистему компании и автоматизировать до 95% задач. Среди клиентов платформы: Ростелеком, Тинькофф Страхование, Магнит, Bonduelle, Сбербанк, Трубная металлургическая компания, Skolkovo Legal и другие крупнейшие компании страны.

Manage.one может заменить иностранное программное обеспечение в 20+ направлениях работы. Например, платформа позволит упорядочить работу с любыми активами, недвижимостью и закупками, систематизировать работу HR-отдела, организовать службу поддержки и управлять отделом продаж.

Платформа сертифицирована ФСТЭК и входит в реестр отечественного ПО. Можно разместить систему в облаке или on-premise, есть возможность установки на Astra Linux и PostgreSQL. В разработке используются только решения с открытым исходным кодом.