CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Компания Pravo Tech примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2022»

Pravo Tech — российский разработчик технологических решений, создатель программного комплекса «Электронного правосудие»: сервисов «Картотека арбитражных дел» и «Мой арбитр». Уже более 14 лет компания помогает госсектору и частным корпорациям автоматизировать процессы.

На мероприятии CNews выступит Олег Токарев, руководитель проектов Pravo Tech. Он расскажет, как в ПАО «Группа Ренессанс Страхование» заменили Oracle Siebel и сэкономили 171 млн рублей. Компания перешла на систему Manage.one, которую разработала команда Pravo Tech.

Manage.one — это российская low-code платформа для автоматизации и повышения эффективности процессов в любом бизнесе. Она позволяет создать единую экосистему компании и автоматизировать до 95% задач. Среди клиентов платформы: Ростелеком, Тинькофф Страхование, Магнит, Bonduelle, Сбербанк, Трубная металлургическая компания, Skolkovo Legal и другие крупнейшие компании страны.

Manage.one может заменить иностранное программное обеспечение в 20+ направлениях работы. Например, платформа позволит упорядочить работу с любыми активами, недвижимостью и закупками, систематизировать работу HR-отдела, организовать службу поддержки и управлять отделом продаж.

Платформа сертифицирована ФСТЭК и входит в реестр отечественного ПО. Можно разместить систему в облаке или on-premise, есть возможность установки на Astra Linux и PostgreSQL. В разработке используются только решения с открытым исходным кодом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская транспортная отрасль переходит на отечественный PostgreSQL взамен зарубежного ПО

У Microsoft, Oracle, SAP и IBM отзывают сертификаты ФСТЭК

Какие изменения ждут кадровый рынок в России

«Лаборатория Касперского» стала угрозой нацбезопасности США

Avito лишила прибыли своих иностранных акционеров

США задним числом отменяют грабительские поборы за ввоз печатных плат и накопителей из Китая

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные VPN для Android-смартфонов: выбор ZOOM

Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций

7 бесплатных VPN для iPhone, которые точно работают в 2022 году

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022