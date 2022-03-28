Softline назначает нового генерального директора Softline International, который будет отвечать за дальнейшее развитие международного бизнеса

Softline, поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности, сообщает о назначении Эрве Тесслера (Hervé Tessler) новым генеральным директором (CEO) Softline International с 1 апреля 2022 г. Эрве сосредоточится на дальнейшем развитии бизнеса компании на глобальных рынках цифровой трансформации и информационной безопасности в соответствии с трехмерной стратегией роста. Эрве Тесслер сменил на этом посту Роя Хардинга (Roy Harding), который 4 марта 2022 г. занял позицию генерального директора (CEO) холдинговой компании группы Softline Holding plc. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Эрве Тесслер будет отвечать за дальнейшее расширение бизнеса Softline по всему миру, опираясь на стратегию органического и неорганического роста. После IPO на Лондонской фондовой бирже в октябре 2021 г. компания вступила в новую стадию развития и стремится занять лидирующие позиции в области цифровой трансформации и информационной безопасности на глобальном рынке. В первую очередь, новый генеральный директор Softline International сфокусируется на таких ключевых задачах, как прогнозирование и удовлетворение потребностей клиентов и развитие партнерских отношений с вендорами по всему миру.

На новой должности Эрве Тесслер сможет реализовать свой многолетний опыт работы в международных компаниях. В его лице Softline приобретает высокоэффективного топ-менеджера, способного достигать поставленных целей, реализовывать инициативы, а также внедрять преобразования глобального масштаба.

Эрве Тесслер

Предыдущая должность Эрве Тесслера – исполнительный вице-президент и президент по международным операциям компании Xerox (2017-2020 гг.). На этом посту он играл ключевую роль в формировании стратегии компании Xerox, управляя рабочими командами в более чем 150 странах Европы, Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки, странах Евразии и Индии.

За время своей деятельности в компании Xerox Эрве Тесслер занимал ряд других руководящих позиций, в том числе: руководителя операционного отдела в Центральной и Восточной Европе, Израиле и Турции; президента филиала Xerox в Бразилии; главного операционного директора в Латинской Америке; президента по операциям на развивающихся рынках и президента по корпоративным операциям.

«Мы рады приветствовать Эрве в команде Softline, которая стремится к дальнейшему укреплению своих позиций в качестве одного из мировых лидеров в области цифровой трансформации. Мы находимся на переломном этапе развития, и опыт Эрве в руководстве стратегиями роста глобальных компаний позволит нам в полной мере воспользоваться возможностями расширения на наших ключевых рынках и укрепить свое положение на международном поле», – сказал Рой Хардинг, генеральный директор Softline Holding plc.

«Присоединиться к Softline в столь ответственный момент реализации трехмерной стратегии роста компании – огромная честь. Я с нетерпением жду начала тесного сотрудничества с Роем и другими членами команды в своей роли главы стремительно развивающейся компании, чтобы реализовать цели Softline и руководить ростом нашего бизнеса в глобальном масштабе», – отметил Эрве Тесслер, генеральный директор Softline International.