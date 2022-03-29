«Айтеко» расширяет импортонезависимый портфель решений для управления промышленным производством

«Айтеко» развивает направление по работе с промышленными предприятиями на основе расширения продуктовой линейки и профильных компетенций. Команда российской компании RCBI, обладающая широкой отраслевой экспертизой, собственными высокотехнологичными решениями и мультивендорной практикой управления производством, присоединилась в составе группы компаний «Айтеко» к проектам для крупных заказчиков из промышленного сектора. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

Опираясь на отечественные технологи и решения в области цифрового предприятия, экспертизу специалистов «Айтеко», организации промышленности могут оперативно в новых рыночных условиях решить задачи по автоматизации производства в ключе импортозамещения.

Команда RCBI, вошедшая в состав «Айтеко», имеет компетенции по следующим технологическим направлениям управления производством: моделирование, планирование, диспетчеризация, учет; автоматизация процессов приёмки сырья и отгрузки готовой продукции на предприятиях; автоматизация процессов управления качеством; решения по межсистемной интеграции корпоративных производственных и управленческих систем предприятия; производственная отчетность (BI).

Линейка собственных ИТ-продуктов «Айтеко» для цифрового предприятия DES (Digital Enterprise Solution), входящих в Единый реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи России, расширена благодаря разработке специалистами RCBI многофункциональной системы «Магистраль». Данная система является полноценной платформой управления непрерывным производством. Продукт имеет значительный рыночных потенциал в промышленном сегменте с учетом: высокого уровня универсальности системы по автоматизации бизнес-процессов, интеграции и поэтапного внедрения; наличия шаблонных решений для предприятий нефтегазового, нефтехимического, горнодобывающего и металлургического секторов; импортозамещения и гибкой лицензионной политики.

ГК «Айтеко» много лет реализует масштабные проекты для предприятий нефти и газа, энергетики, металлургии, горной добычи. Реализуемые командой «Айтеко» проекты создают надежный фундамент для бесперебойной работы предприятий отрасли, среди них – построение отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры, инженерных систем зданий и офисов, высокотехнологичных дата-центров уровня Tier III, ситуационных и диспетчерских центров, внедрения интегрированных систем управления и вспомогательных корпоративных систем.

«Благодаря технологическому стеку для импортозамещения, собственным наукоемким разработкам DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS мы помогаем заказчикам решать задачи в области автоматизации управления предприятием и промышленным производством, планирования производства, управления качеством, промышленной безопасности и экологии. Мы предлагаем комплексный подход к импортозамещению на промышленных предприятиях, включая широкий набор программных и инфраструктурных решений, а также готовы выполнить работы по переводу предприятий на отечественные платформы», — сказал директор по стратегическому развитию ГК «Айтеко» Владимир Львов.

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«Айтеко» – российская ИТ-компания. Работает на ИТ-рынке с 1997 г., реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности.