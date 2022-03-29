CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Генеральный партнер конференции CNews «Импортозамещение 2022» Delta Computers расскажет про построение VDI на базе своего оборудования

Delta Computers, российский разработчик и производитель ИТ-оборудования, входящий в ГК Delta Solutions, 31 марта выступит на конференции CNews «Импортозамещение 2022».

Генеральный директор компании Андрей Чернышев расскажет об импортозамещенном программно-аппаратном комплексе для развертывания инфраструктур виртуальных рабочих мест. Он поделится опытом построения инфраструктуры VDI на оборудовании Delta Computers – оно включает в себя серверные стойки, серверы, системы хранения, системы питания и персональные системы.

Эти кейсы и продукты являются прецедентом на ИТ-рынке, который подтверждает, что сегодня отечественные технологии и разработки составляют с точки зрения функциональных возможностей высокую конкуренцию зарубежным аналогам.

Ключевой приоритет компании — поддержание курса на импортозамещение, что подтверждается включением оборудования в реестре радиоэлектронной продукции. Delta Computers также владеет центром разработки электронных устройств перспективных стандартов: серверов, систем хранения данных, сетевых коммутаторов, систем питания.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ланит» с боем получил у Москвы деньги за создание ИТ-сервиса для кардиобольных

Власти обещают защитить россиян от безудержного роста цен на сотовую связь

«Русский хакер», ценитель Porsche и Ducati, получил пять с лишним лет тюрьмы в США

ИТ-шник пошел войной на IBM из-за дискриминации мужчин

МВД покупает СХД по цене миллиард за штуку

Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom

Лучшие бесплатные VPN для Android-смартфонов: выбор ZOOM

Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022