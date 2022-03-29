Haulmont примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2022»

31 марта в Москве пройдет конференция «Импортозамещение 2022», организованная CNews. В центре внимания на мероприятии окажутся актуальные вопросы перехода на российское программное обеспечение и оборудования. Среди участников — представители Минцифры, крупных предприятий и банков, технологических компаний и другие эксперты.

Импортозамещение, с одной стороны, становится необходимостью из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. С другой стороны, заказчики понимают, что внедрение новых решений обязательно должно быть выгодным. Участники конференции обсудят, какие продукты могут считаться соответствующими политике импортозамещения в полной мере, как лучше организовать замену иностранных решений и существуют ли кейсы, доказывающие экономическую эффективность внедрения российского ПО.

Российская ИТ-компания Haulmont, разработчик СЭД ТЕЗИС и платформы для быстрой разработки корпоративных систем Jmix, выступит партнером конференции. Product Owner СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков представит доклад, центральной темой которого станет реальный опыт проектов по замене иностранных решений.

Из доклада можно будет узнать: