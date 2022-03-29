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Haulmont примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2022»

31 марта в Москве пройдет конференция «Импортозамещение 2022», организованная CNews. В центре внимания на мероприятии окажутся актуальные вопросы перехода на российское программное обеспечение и оборудования. Среди участников — представители Минцифры, крупных предприятий и банков, технологических компаний и другие эксперты.

Импортозамещение, с одной стороны, становится необходимостью из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. С другой стороны, заказчики понимают, что внедрение новых решений обязательно должно быть выгодным. Участники конференции обсудят, какие продукты могут считаться соответствующими политике импортозамещения в полной мере, как лучше организовать замену иностранных решений и существуют ли кейсы, доказывающие экономическую эффективность внедрения российского ПО.

Российская ИТ-компания Haulmont, разработчик СЭД ТЕЗИС и платформы для быстрой разработки корпоративных систем Jmix, выступит партнером конференции. Product Owner СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков представит доклад, центральной темой которого станет реальный опыт проектов по замене иностранных решений.

Из доклада можно будет узнать:

  • О крупном проекте замены иностранной СЭД в Правительстве ЯНАО, где проведена миграция более 500000 документов и в систему одновременно заведено более 28000 пользователей. Илья Зайчиков расскажет об особенностях проекта, внедренной функциональности, достигнутых результатах и преимуществах, которые заказчик получил благодаря импортозамещению.
  • О других примерах замены различных иностранных решений.
  • О самых крупных и знаковых проектах Haulmont, выполненных для МИД РФ, Администрации главы республики Коми, Минздрава РФ и Промсвязьбанк. На конференции можно будет узнать, какая была ситуация у заказчиков до внедрения, какая функциональность была реализована и какие результаты достигнуты.
  • О самом главном тезисе импортозамещения.

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