Сервис «Доктор рядом» объявил о кадровых перестановках

На должность генерального директора телемедицинского сервиса «Доктор рядом» (входит в портфель Veb Ventures) назначена Мария Коломенцева. Она будет совмещать этот пост с должностью генерального директора сети медицинских клиник «Ниармедик». Денис Швецов, руководивший сервисом «Доктор рядом» с 2019 г., покидает компанию.

В «Доктор рядом» Мария займется вопросами общей стратегии развития компании, перед ней стоит ключевая задача — предоставление пользователям доступной и удобной медицинской помощи за счет расширения медицинской экспертизы сервиса и развития инновационных цифровых технологий в сфере здравоохранения.

Мария Коломенцева присоединилась к компании 2019 г., возглавив объединенную сеть клиник «Доктор рядом – Ниармедик», совладельцем которой является «Доктор рядом холдинг». Под ее руководством проведено масштабирование бизнеса клиник, реализована M&A-сделка по объединению двух сетей «Доктор рядом» и «Ниармедик» (сегодня сеть работает под единым брендом «Ниармедик»), обе компании выведены на операционную безубыточность, запущены новые медицинские направления; объединенная сеть успешно прошла через кризис, вызванный пандемией COVID-19.

C 2003 по 2019 г. Коломенцева занимала ряд руководящих позиций в ГК «Медси». В 1997 г. окончила Архангельскую медицинскую академию по специальности «педиатрия», затем ординатуру по ультразвуковой диагностике и аспирантуру по специальности «лучевая диагностика» в Российской медицинской академии последипломного образования.

Также к телемедицинскому сервису «Доктор рядом» присоединились Мария Комлевски, в должности CPO, и Сергей Кульдин, занявший позицию CTO компании. В новой роли Комлевски отвечает за создание и вывод на рынок персонализированных сервисов онлайн-медицины, а также развитие бренда «Доктор рядом». Ранее она занимала аналогичную должность CPO в медтех стартапе Diagnocat, до этого возглавляла направление разработки мобильных продуктов для малого и среднего бизнеса в ВТБ. Комлевски окончила педиатрический факультет Российский национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова (РНИМУ), имеет магистерскую степень в области биотехнологий (РХТУ имени Д. И. Менделеева).

Перед Кульдиным стоит задача по инфраструктурной модернизации сервиса и создание в рамках компании центра ИТ-компетенций в сфере здравоохранения. Ранее он возглавлял развитие продукта Яндекс Турбо-страницы, а также занимал должность CTO биотехнологическом стартапе Gero. Сергей Кульдин окончил факультет прикладной математики Московского государственного университета (МГУ), имеет степень кандидата физических наук Московского физико-технического института (МФТИ).

Новые назначения должны способствовать экспансии «Доктор рядом» в B2C-сегмент, росту рыночной доли компании, достижению поставленных целей по обеспечения жителей страны качественной, эффективной и удобной персонализированной медицинской помощью.