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Гознак представит свои цифровые продукты на конференции «Цифровизация Промышленности 2022»

Гознак поделится собственным опытом по цифровой трансформации крупной государственной организации на конференции CNews «Цифровизация Промышленности 2022», которая состоится 5 апреля в Москве. В своем докладе руководитель центра продаж цифровых продуктов компании Андрей Веселов расскажет о том, каким образом предприятию удается диверсифицировать бизнес и развивать направление цифровых решений и сервисов для государственных и коммерческих заказчиков.

Представитель Гознака поделится ключевыми итогами 2021 года, расскажет о новом центре обработки данных в Санкт-Петербурге, о достижениях компании в области биометрии, а также о новом векторе развития бизнеса предприятия.

В начале текущего года Гознак стал облачным провайдером, запустив платформу Goznak.Cloud. Облачные решения с каждым годом набирают все большую популярность, позволяя клиентам избежать расходов на покупку и обслуживание физических серверов, при этом получая информационную безопасность и техническую поддержку в режиме 24/7. Использование публичных облачных решений – это тренд рынка цифровых продуктов. Таким образом, запуская Goznak.Cloud, компания логичным образом расширяет спектр предоставляемых цифровых услуг, а также выводит на рынок решение, соответствующее требованиям времени.

Заказчикам Goznak.Cloud доступна защищенная виртуальная инфраструктура «под ключ» с необходимым объемом и типом ресурсов и возможностью легкого масштабирования в максимально короткие сроки.

Среди аналогичных предложений на рынке Гознак отличает индивидуальный подход к запросам клиентов, включая возможность адаптации уже существующей инфраструктуры под нужды конкретного заказчика.

Напомним, АО «Гознак» – предприятие с 200-летней историей, один из ключевых игроков на международном рынке защищенной продукции и сопутствующих сервисов. Компания входит в перечень стратегических предприятий России, единственным акционером является Российская Федерация. АО «Гознак» – участник и системный интегратор сложных межотраслевых государственных и коммерческих проектов в России и за рубежом, поставщик информационных технологий и услуг на базе собственных центров обработки данных. Компания принимает участие в цифровых проектах федерального масштаба и оказывает услуги по обработке и хранению данных государственным организациям, ФОИВам и крупным банкам.

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