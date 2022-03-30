«Т1 интеграция» открыла мультивендорную лабораторию программных роботов

Российский системный интегратор «Т1 интеграция» открыл мультивендорную лабораторию RPA-платформ, которая станет единой точкой входа для заказчиков решений по роботизации.

За последние несколько лет специалисты «Т1 интеграции» роботизировали более 100 процессов своих клиентов, накопив значительный проектный опыт, экспертизу, базу методологических наработок и подходов по выстраиванию RPA-процессов. Компания сотрудничает с отечественными и зарубежными разработчиками RPA-платформ, продолжая развивать партнерскую сеть. Среди зарубежных партнеров интегратора – UIPath, Blue Prism, в пул отечественных входят – Primo RPA, Sherpa RPA, Pix RPA, Robin, Roomy bots,

Лаборатория станет «единым окном» для клиентов с запросом на программную роботизацию процессов. Команда сфокусируется на комплексном подходе в решении проблем заказчика: окажет консультацию по RPA-технологиям, поможет в разработке стратегии роботизации компании, выборе конкретных процессов для RPA, наиболее релевантной платформы, выполнит внедрение, обучение, окажет техническую поддержку готового решения.

«В новой RPA-лаборатории мы собрали в едином пуле все отраслевые знания, компетенции, обеспечили клиентам доступ сразу ко всем флагманским решениям по роботизации бизнес-процессов. Команда «Т1 интеграции» готова к роботизации процессов любого уровня сложности и масштаба. В результате наши заказчики в сжатые сроки получат автоматизацию рутинных бизнес-задач с быстрой экономической отдачей», – сказал Михаил Соболев, руководитель отдела роботизации бизнес-процессов «Т1 интеграции».

«Существенная часть компаний находится ещё на этапе оценки применимости технологии для своей организации, однако мы наблюдаем значительное ускорение этого процесса благодаря все большему количеству открытых успешных кейсов. Сегодня в тренде роботизация сложных, важных процессов, в которых задействовано много систем и шагов. Например, специалисты «Т1 интеграции» роботизировали процесс выдачи банковских гарантий, что позволило сократить время реакции банка на обращение клиента с 48 часов до 1 минуты и уменьшить время обработки одной заявки с 40 до 15 минут, – отметил Вячеслав Степанов руководитель RPA-лаборатории «Т1 интеграции». – Срок реализации RPA-проектов составляет от 1 до 6 месяцев в зависимости от количества и сложности процессов. При этом их стоимость оценивается в разы дешевле в сравнении со стандартной автоматизацией».

RPA – это технология автоматизации бизнес-процессов, программа, которая позволяет имитировать действия пользователя, в том числе, с помощью искусственного интеллекта. Задача роботов – освободить человека от рутинных задач. Они выполняют заданные повторяющиеся функции и рабочие процессы в информационных системах точно так же, как это сделал бы человек. Роботы умеют: выполнять расчеты, пользоваться офисными приложениями, разбирать почту, формировать стандартные наборы документов, вводить однотипную информацию на сайтах, работать с типовыми обращениями клиентов и т. п. Все это позволяет повысить точность исполнения, освободить время человека для более творческой и сложной деятельности. Процесс реализуется качественнее, а затраты сокращаются. У технологии RPA нет отраслевых рамок – она подходит для любых бизнес-процессов, которые выполняются в электронном формате и логика в которых четко формализована.