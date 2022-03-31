Big Data МТС поможет Межениновской птицефабрике в развитии розничной сети

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, предоставила данные геоаналитики для производителя мяса цыплят-бройлеров в Западной Сибири – Межениновской птицефабрики. С помощью технологии Big Data определены наиболее подходящие локации для открытия новых магазинов собственной розничной сети в Томске, Новосибирске, Красноярске и Абакане. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Геоаналитическая цифровая платформа позволила проанализировать агрегированные обезличенные данные о пешеходном трафике в локациях, которые компания рассматривала для открытия новых торговых точек. Аналитики МТС оценили объем трафика и обезличенные данные о портрете аудитории: поле, возрасте, уровне доходов и расходов по категориям, времени нахождения потенциальных покупателей в этом районе и других показателях. В результате клиент получил многослойную карту, которая помогла выбрать лучшие места для открытия новых торговых точек в Томске.

«Геоаналитическую систему МТС широко используют региональные власти для анализа инфраструктуры, миграций, состава населения. Эти данные позволяют строить стратегию развития регионов на основе объективных, постоянно обновляющихся данных. Однако сейчас мы видим растущий спрос на геоаналитику со стороны бизнеса. Big Data позволяет определить самые удачные локации для новых магазинов, отделений банков, жилых кварталов, гостиниц и кафе. Наши отчеты также пользуются спросом в туриндустрии. Мы ожидаем кратный рост спроса со стороны бизнеса в перспективе пяти лет», – отметила директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

«Наше предприятие занимается не только производством и переработкой мяса цыплят-бройлеров, но и имеет большую сеть фирменных магазинов. Мы практически ежемесячно открываем новые магазины в Томске и Томской области, открыли фирменные магазины в Новосибирске, Красноярске и Абакане и не планируем останавливаться на достигнутом. Мы всегда щепетильно относимся к подбору мест для открытия новых магазинов, и теперь с помощью такого инструмента как Big Data мы можем оценить ту или иную локацию с позиции потенциального коммерческого успеха и принять решение, ориентируясь на точные геоданные», – сказал руководитель фирменной торговли ООО «Межениновская птицефабрика» Алексей Солодовников.

Геоаналитическая система МТС на основе обезличенных агрегированных данных позволяет оценить фактическую численность населения, ежедневные и сезонные миграции, объем турпотока, нагрузку на инфраструктурные объекты, посещаемость мероприятий и общественных пространств, составить портрет туриста ли жителя разных районов города. Система работает по модели подписки, что позволяет клиенту получать регулярно обновляющиеся отчеты по выбранным параметрам. Доступ к данным предоставляется в трех форматах на выбор – web-интерфейс, API или аналитические отчёты. Данные Big Data МТС используются для развития инфраструктуры и улучшения качества среды в 46 регионах.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.