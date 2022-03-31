Компании «Флант» и ОЛЛИ объявляют о подписании соглашения

Цель подписанного соглашения — организация продаж продукта Deckhouse Kubernetes Platform через партнерскую сеть. Партнеры компании ОЛЛИ смогут предложить своим заказчиком продукт, позволяющий с минимальными затратами разворачивать кластеры Kubernetes, управлять их жизненным циклом и обеспечивать бесперебойное функционирование рабочих нагрузок, развернутых в кластерах. Об этом CNews сообщили представители ОЛЛИ.

Продукт Deckhouse Kubernetes Platform – это квинтэссенция многолетнего опыта работы компании Флант с системами, построенными на ОС Linux, контейнерами и Kubernetes в продуктовых окружениях. Он включает в себя прошедший тщательное тестирование образ «ванильного» Kubernetes и полный набор инструментов для эффективного управления контейнерной платформой. Заказчики, уже использующие Deckhouse Kubernetes Platform, в первую очередь отмечают существенное снижение нагрузки на DevOps-команды и повышение эффективности использования инфраструктуры благодаря доступному «из коробки» функционалу.

«Популярность контейнерных платформ на нашем рынке растет с каждым годом, но в данный момент большая часть этого рынка «занята» продуктами хорошо известных западных вендоров. С нашей точки зрения Deckhouse Kubernetes Platform может составить им достойную конкуренцию. Наша компания как VAD-дистрибьютор приложит все усилия, чтобы донести до партнеров и заказчиков информацию о возможностях и преимуществах Deckhouse Kubernetes Platform и окажет необходимую поддержку в проведении демонстраций и тестовых внедрений», – отметил Сергей Дужий, заместитель департамента по развитию бизнеса компании «ОЛЛИ Дистрибуция».

«Мы сосредоточены на разработке и развитии Deckhouse как одной из ведущих Kubernetes-платформ в мировой индустрии. В то же время видим, что она очень востребована на российском рынке здесь и сейчас – это подтверждают как запросы от наших клиентов, так и публичные обсуждения проекта в профессиональном ИТ-сообществе. Для построения партнёрской сети мы выбрали ОЛЛИ как опытного дистрибьютора, способного организовать сеть поставки Deckhouse конечным потребителям», – сказал Александр Баталов, генеральный директор компании «Флант».

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«ОЛЛИ Дистрибуция» – российская компания, работающая на рынке информационных технологий с 1992 г. Компания является дистрибутором программного и аппаратного обеспечения в сегменте виртуализации и специализируется на поставке как продуктов для построения платформ виртуализации серверов, приложений и рабочих станций, так и продуктов, обеспечивающих эффективную работу пользователей с виртуальными окружениями.

«Флант», разработчик популярных Open Source-проектов werf, shell-operator и других, а также контрибьютор Kubernetes, работает на рынках с 2008 г. Это первая российская компания, которая получила официальный международный статус поставщика услуг по Kubernetes — Kubernetes Certified Service Provider (KCSP).