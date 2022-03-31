«РУСТЭК» запускает партнерскую программу для сохранения бизнеса российских облачных провайдеров в связи с уходом зарубежных вендоров

Компания «РУСТЭК» (ГК «Айтеко») предлагает облачным провайдерам партнерскую программу, которая позволит им развернуть у себя импортонезависимый программный комплекс управления и оркестрации платформ виртуализации «РУСТЭК-ЕСУ». Комплекс входит в Единый реестр отечественного программного обеспечения, имеет функциональные характеристики, аналогичные продуктам ключевых зарубежных производителей, которые до недавнего времени были широко представлены на российском облачном рынке. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

В ситуации, когда зарубежные вендоры заявили о прекращении обслуживания своих российских партнеров и запретили использовать свои продукты и решения, переход на «РУСТЭК-ЕСУ» позволит облачным провайдерам сохранить устойчивость своего бизнеса и не потерять существующих клиентов, снизить затраты на содержание инфраструктуры и защитить себя в данный момент и в долгосрочной перспективе от каких-либо санкционных рисков.

«РУСТЭК-ЕСУ» предоставляет единую панель управления, позволяет управлять несколькими гипервизорами, имеет встроенный промышленный мониторинг, аналитику потребления ресурсов.

На базе платформы оркестрации «РУСТЭК-ЕСУ» в течение пяти лет функционирует облачный провайдер «СБКлауд», чьими услугами пользуются крупные компании и представители СМБ-сектора. В 2021 г. на базе оркестратора и других продуктов «РУСТЭК» по концепции Community cloud построено Единое цифровое облачное пространство для филиалов и институтов, объединенных под управлением МИФИ, которое является полигоном для работ студентов.

«Мы предлагаем российским компаниям, оказывающим облачные услуги, надежное и проверенное временем решение для управления и оркестрации платформ виртуализации. Партнерство с компанией «РУСТЭК» обеспечит им программное решение, ни в чем не уступающее зарубежным аналогам и при этом более привлекательное по стоимости. Наши специалисты готовы оперативно оказать услуги по миграции, обучению сотрудников и технической поддержке», — отметил Георгий Мегрелишвили, генеральный директор «РУСТЭК» (ГК «Айтеко»).

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«Айтеко» – российская ИТ-компания и партнер крупного бизнеса. Работает на ИТ-рынке с 1997 г., реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.