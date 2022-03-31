«РВМ капитал» продала ГК «Аквариус» логистический комплекс в Тверской области

Инвестиционная группа «РВМ капитал» завершила сделку по продаже многофункционального логистического комплекса в Тверской области. Новым владельцем объекта стала группа компаний «Аквариус», российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений.

«Продав складской комплекс в Тверской области, мы завершили инвестиционный проект, который вели на протяжении восьми лет. Получив в 2014 г. актив в стрессовом состоянии, мы планомерно восстанавливали его стоимость. Специализируясь на инвестициях в недвижимость и хорошо понимая специфику антикризисных проектов, конечно, в первую очередь, мы работали в интересах нашего инвестора. Но также мы четко понимали, что этот проект непосредственно связан с развитием Тверской области, и мы благодарны администрации за поддержку и сотрудничество все эти годы. Мы рады, что передаем эту «эстафетную палочку» крупной компании, которая сможет продолжить начатое нами дело и будет и дальше способствовать развитию региона, разрабатывая высокотехнологичные отечественные ИТ-решения, создавая новые рабочие места и формируя налоговые поступления в бюджет Тверской области», – сказал генеральный директор инвестиционной группы «РВМ капитал» Феликс Блинов.

Председатель совета директоров «ГК «Аквариус» Алексей Калинин сказал: «Группа компаний «Аквариус» уже в ближайшее время планирует увеличить производственным мощности с 1 до 2,5 млн устройств в год, чтобы удовлетворить возросший спрос на ее продукцию. Логистический комплекс «Логопарк-Тверь» по своей инфраструктуре и географическому расположению идеально подходит для новых задач. Мы благодарны нашим партнерам из «РВМ капитал» за возможность приобрести такой актив и за профессионально проведенную сделку».

Многофункциональный логистический комплекс «Логопарк-Тверь» – крупнейший в Тверской области коммерческий складской терминал класса «А». Расположен рядом с трассой M-10 «Санкт-Петербург – Москва», обладает развитой транспортной, энергетической и коммуникационной инфраструктурой. Общая площадь комплекса – 27 тыс. м2, арендная площадь – 25 тыс. м2.