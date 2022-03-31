Спрос на услуги мастеров по ремонту техники и электроники в России вырос на 45%

Как показала аналитика «Авито Услуг», сервиса для привлечения заказов на услуги через интернет, в марте 2022 г. жители страны отдавали технику в ремонт на 45% чаще, чем в 2021 г., а по сравнению с февралем 2022 г. спрос на эту услугу вырос на 11%. При этом в марте 2022 г. россияне в среднем на 40% активнее, чем в прошлом месяце, ремонтировали технику Apple — iPhone, iPad и MacBook. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наиболее заметно популярность услуг по ремонту техники в марте 2022 г. по сравнению с прошлым годом возросла в Омске (+110%), Иркутске (+104%) и Москве (+77%).

Apple бьет все рекорды

Аналитики «Авито Услуг» отмечают интенсивный рост спроса на ремонт техники Apple. Так, в марте 2022 г. россияне отдавали в ремонт свои девайсы на 40% чаще, чем месяцем ранее. Во многом это связано с новостями о приостановке поставок продукции Apple в Россию. Потребители предпочитают вместо покупки новых моделей восстанавливать уже имеющиеся.

Только за март 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. спрос на ремонт iPad по всей стране вырос на 114%, а количество предложений от мастеров возросло на 77%.

Также россияне стали активнее отдавать в ремонт свои iPhone — за март 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. спрос на их обслуживание вырос на 25%, а годовая динамика составила +60%. Рост популярности услуги в марте 2022 г. отмечается по всей стране: например, в Тюмени (+65%) и Ижевске (+55%). Москвичи и петербуржцы за последний месяц ремонтировали смартфоны на 30% чаще.

MacBook также стали отдавать в ремонт на 10% чаще по сравнению с февралем 2022 г. Наибольшая динамика роста спроса была отмечена в Красноярске (+62%) и Иркутске (+57%). В столице спрос вырос на 19%.

Смартфоны

Все больше россиян в марте 2022 г. решали ремонтировать собственные смартфоны вместо покупки новых флагманских моделей. Так, по данным «Авито Услуг», при поломке жители страны стали на 47% чаще отдавать гаджеты мастерам по обслуживанию техники, чем в марте 2021 г. Заметнее всего спрос увеличился в Иркутске (+119%) и Уфе (+85%). По сравнению с февралем 2022 г. популярность услуги выросла на 22%. Чаще других телефоны отдавали в ремонт в Барнауле (+49%) и Сочи (+43%).

Компьютеры и ноутбуки

В случае поломки заменить компьютер или ноутбук на новый многие россиян не готовы — в марте 2022 г. спрос на их ремонт в России вырос на 44% по сравнению с 2021 г. Самый активный рост спроса наблюдается в Иркутске (в 3,5 раза) и Томске (в 2,5 раза). За последний месяц спрос на восстановление этой техники также увеличился во многих регионах страны: Тольятти (+33%), Кемерове (+28%) и Новокузнецке (+23%).

Фото- и видеотехника

Активнее обычного в марте 2022 г. россияне также отдавали в ремонт фото-, видео- и аудиотехнику: например, экшн-камеры, объективы или автоакустику. По стране спрос на ремонт таких устройств вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Наибольшая динамика спроса была зафиксирована в Кемерове (в 5,5 раз) и Омске (+439%).

Телевизоры и игровые приставки

Россияне продолжают потреблять визуальный контент, но при поломках менять старую технику на новую пользователи не спешат: в марте 2022 г. россияне отдавали телевизоры мастерам на 47% чаще, а приставки — на 75%, чем годом ранее. Чаще других телевизоры чинили жители Красноярска (+109%) и Томска (+107%), а игровые приставки — жители Иркутска (+286%) и Томска (+246%). Наибольшей популярностью по стране пользовался ремонт именно приставки Sony Playstation 4 (+26%). В течение последнего месяца по сравнению с февралем 2022 г. в отдельных городах россияне обращались к мастерам по ремонту телевизоров и приставок на 20-40% чаще.

Бытовая техника

Заметно вырос спрос на ремонт, установку и обслуживание бытовой техники — за последний месяц россияне вызывали мастеров на 14% чаще, чем годом ранее, а на отдельные подкатегории услуг спрос увеличился до 30%. При этом сильнее всего растет спрос на мастеров по установке техники — этот тренд можно связать в том числе с массовыми покупками новой бытовой техники, а также сокращением поставок, что стимулирует людей на ремонт. Чаще всего жители страны вызывали специалистов по ремонту кондиционеров (+54%) и стиральных машин (+15%).

«В случае поломки собственного гаджета или крупной бытовой техники россияне чаще обращаются к мастерам по ремонту. Еще одним фактором роста спроса можно назвать возможную реакцию потребителей на новости о приостановке поставок техники рядом зарубежных производителей, — отметил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков. — При этом людям важно доверить свою технику проверенным специалистам, которых быстрее и проще найти благодаря онлайн-платформам. На “Авито Услугах” мастера могут подтвердить свою личность, пройдя бесплатную верификацию по паспорту или водительскому удостоверению. Тогда в профиле появится специальный знак «Документы проверены». К мастерам, которые прошли верификацию, клиенты обращаются почти в три раза чаще, чем к исполнителям без такой отметки».

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