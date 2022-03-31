Выручка «Сиссофт» по итогам 2021 года увеличилась на 25%

Выручка компании «Сиссофт» в 2021 г. составила 10,95 млрд руб., что на 25% выше показателя, достигнутого годом ранее (8,77 млрд руб.). Численность сотрудников компании за 2021 г. увеличилась с 229 до 310 человек.

Большая часть выручки (87%) получена за счет дистрибуции и проектов по внедрению ПО в российском бизнесе. Также существенная часть пришлась на поставки аппаратного обеспечения (более 12%). Среди категорий программных и аппаратных продуктов наибольшую долю в объеме продаж составили решения в области ИТ-инфраструктуры (28%).

По мнению аналитиков компании, ключевой тенденцией 2021 г., повлиявшей на динамику выручки, был рост спроса на обновление и масштабирование корпоративных ИТ-инфраструктур. Он связан как с экспоненциальным ростом количества собираемых и обрабатываемых корпоративных данных, так и с модернизацией оборудования и ПО бизнеса и облачных провайдеров.

Повлиял на ИБ-стратегии российских компаний и изменяющийся ландшафт угроз кибербезопасности. Самыми востребованными решениями в сфере ИБ стали подсистемы контроля и защиты от утечек конфиденциальной информации, системы дополнительной аутентификации и контроля привилегированных пользователей.

Кроме того, в 2021 компании активно перестраивались в режим гибридной работы, что привело к повышению потребности в инструментах управления бизнес-процессами: от управления удаленными десктопами и мобильными девайсами, до ПО для телеконференций и командной работы.

В отраслевом разрезе большая часть выручки в 2021 г. пришлась на компании розничной и оптовой торговли (17%), финансовые организации (10%) и транспорт (10%).

«В 2022 г. мы продолжим работу с вендорами программного обеспечения из всех стран, продолжающих поставлять свои продукты российским заказчиками. В то же время, акцент будет сделан на работу с отечественными производителями и помощь бизнесу в подборе и внедрении решений в рамках импортозамещения», ― сказал генеральный директор «Сиссофт» Илья Пантелеев.

Оборот компании «Сиссофт» непрерывно растет с момента основания компании. Так, в 2017 г. он увеличился на 48% до 3,6 млрд руб., в 2018 г. на 58% до 5,7 млрд руб. В 2019 г. прирост составил 21%, а объем выручки – 6,9 млрд руб. По итогам 2020 г. выручка увеличилась на 27% до 8,77 млрд руб.