MSK-IX объявляет о назначении нового генерального директора

Евгений Морозов назначен генеральным директором АО «ЦВКС «МСК-IX» с 1 апреля 2022 г. по решению Совета директоров компании. В течение последних шести лет он занимал должность коммерческого директора MSK-IX, возглавляя направления продаж, маркетинговых коммуникаций и продуктового развития. Ранее Евгений работал в компании «Вымпелком».

Елена Воронина возглавляла MSK-IX с момента образования в 2001 г. компании-оператора узла обмена трафиком Internet eXchange. Она продолжит работу на должности советника гендиректора.

«Евгений Морозов хорошо известен клиентам и партнерам MSK-IX, он обладает профессиональным опытом и знанием телеком-индустрии, чтобы сохранить лидирующие позиции компании и повести лучшую на рынке команду к новым целям», — сказал Сергей Бочкарев, генеральный директор «Ростелеком-ЦОД».

«Мы благодарны Елене Ворониной за ее вклад в развитие интернет-отрасли в России на протяжении более чем 25 лет. Под ее руководством MSK-IX проделал огромный путь от исследовательского проекта на ранних этапах становления Рунета до высокотехнологичной компании, входящей в число ведущих мировых Internet eXchange. Я очень рад, что Елена Воронина не покидает компанию, и продолжит применять свои знания и опыт во благо дальнейшего прогресса», — отметил Алексей Платонов, директор «Центра взаимодействия компьютерных сетей».

«Решение о смене генерального директора было принято уже несколько месяцев назад, но процесс ротации руководства занимает довольно длительное время. Евгений Морозов является членом нашей команды более шести лет, ему близка корпоративная культура MSK-IX, он хорошо знает компанию изнутри и является идеальным кандидатом на пост руководителя MSK-IX», — сказала Елена Воронина.