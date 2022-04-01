С 1 апреля 2022 г. в Москве стартует программа компенсации для МСП на патентование изобретений

В первый день апреля 2022 г. в Москве начнет работать программа компенсации затрат по патентованию изобретений в России для малого и среднего бизнеса — участников Московского инновационного кластера (МИК). Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«За патент, зарегистрированный на территории страны в течение последних 12 месяцев, московские предприниматели могут получить по 75 тыс. руб. за каждое свое изобретение. Программа действует с 1 апреля до 31 мая 2022 г.», — сказала Наталья Сергунина.

Процесс получения гранта полностью автоматизирован. Чтобы обратиться за поддержкой, достаточно получить статус участника Московского инновационного кластера и подать заявку в личном кабинете на платформе i.moscow, где надо указать номер полученного патента. После проверки с компанией подписывается договор и средства перечисляются на счет организации. Подать заявку на компенсацию затрат участники могут до 31 мая 2022 г. на цифровой платформе i.moscow Московского инновационного кластера.