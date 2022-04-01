«СберРешения» получили аккредитацию ИТ-компании

Компания «СберРешения» (входит в экосистему «Сбера») прошла государственную аккредитацию организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и получила ИТ-статус. Информация об этом внесена в реестр аккредитованных ИТ-компаний России. Об этом CNews сообщили представители «СберРешений».

Новый статус был получен на основании самостоятельной разработки и реализации программного обеспечения и баз данных, а также оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программного обеспечения и баз данных, их установке, сопровождению, тестированию.

СберРешения активно развивают собственные продукты и разработки. Так, за последние два года были запущены сервисы для малого, среднего и крупного бизнеса: сервис для самостоятельного ведения бухгалтерии «Бухгалтерия для ИП», который 2021 г. был внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; сервис ПО «Комплаенс-помощник», предоставляющий бизнесу информацию о возможных рисках по банковским операциям в соответствии со 115-ФЗ; собственное ИТ-решение DirectPay для расчета заработной платы (включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в 2022 г).

«Важно, что государство поддерживает ИТ-отрасль и цифровизацию бизнеса. Для нас получение статуса ИТ-компании – это логичное продолжение того вектора цифровой трансформации, по которому мы движемся. Уже сейчас наши специалисты активно совершенствуют портфель наших продуктов, создают технологичные сервисы и ИТ-решения для бизнеса, которые легко подстраиваются под задачи и интегрируется с другими российскими и международными сервисами», – сказал Станислав Нефедов, генеральный директор «СберРешений».

***

«СберРешения» (ранее «Интеркомп») — компания в области аутсорсинга бизнес-процессов и финансового консалтинга в России и СНГ. Уже 27 лет компания работает с крупнейшими российскими и международными организациями всех отраслей экономики, более 20 тыс. предпринимателей пользуются сервисами «СберРешений» для малого бизнеса.

Компания предоставляет услуги в области учёта и отчетности, управления персоналом и изменениями, юридические и налоговые сервисы, консалтинг по повышению операционной эффективности, аутсорсинг бэк-офисных функций, технологические решения, ИТ-консалтинг, а также услуги в области безопасности и непрерывности бизнеса. Является партнером глобального лидера в сфере аутсорсинга бизнес-процессов. «Входит в экосистему Сбера».