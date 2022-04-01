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Сервис заказа такси «Максим» отказался от иска к ФАС по делу о недобросовестной конкуренции Didi

Агрегатор такси «Максим» направил в Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы заявление об отказе от иска к Федеральной антимонопольной службе России. Компания требовала признать незаконным решение ФАС, которая не стала возбуждать дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства со стороны сервиса заказа такси Didi.

В своем решении ФАС отказалась признать недобросовестной конкуренцией действия по установлению цен на поездки существенно ниже рыночных, а также по выплате денежных компенсаций водителям за такие поездки, рассказал CNews представитель сервиса «Максим».

Целью иска было оспорить бездействие государственного органа. В настоящее время деятельность ООО «ДиДи Мобилити Рус», в отношении которого указывалось на нарушение законодательства о защите конкуренции, фактически прекращена. В связи с этим восстановление нарушенных прав и законных интересов в случае удовлетворения апелляционной жалобы невозможно, отмечают в компании.

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