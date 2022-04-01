VK объявила о назначении вице-президента по маркетингу

VK объявила о назначении нового вице-президента по маркетингу. На эту позицию назначена Инна Походня. Инна будет отвечать за построение новой вертикали маркетинга и объединит под своим руководством все маркетинговые направления компании. Одним из ключевых направлений работы Инны в новой роли станет усиление позиционирования бренда VK и улучшение восприятия отдельных продуктов как элементов единой экосистемы.

В команду VK Инна Походня перешла из ГК «Ростелеком», где последние несколько лет одновременно занимала позицию вице-президента по маркетингу «Ростелекома» и директора по маркетингу Tele2. До прихода в Tele2 Инна руководила направлением маркетинга в Masterсard в России, Белоруссии, Казахстане и Армении.

Также Инна имеет обширный опыт в сфере FMCG, где она проработала свыше девяти лет.

Владимир Кириенко, генеральный директор VK (Россия), сказал: «Я рад сообщить о новом назначении и усилении нашей команды. Инна — опытный профессионал. Уверен, ее экспертиза поможет нам в достижении общих целей: развитии экосистемы и укреплении ее лидирующего статуса на рынке».