«Аэроскрипт» и DJI 4vision будут сотрудничать в сфере беспилотного воздушного движения

Научно-исследовательский центр «Аэроскрипт», резидент фонда «Сколково», и 4vision, официальный дистрибьютор DJI, начали совместную работу над реализацией проектов автоматизации электронного взаимодействия между пользователями воздушного пространства и разрешающими полет БВС органами. Проекты предполагают серию тестовых полетов с помощью цифровой платформы организации беспилотного воздушного движения «Небосвод», а также ряд обучающих семинаров для внешних пилотов, владеющих БВС DJI.

По данным платформы «Небосвод», 80% внешних пилотов используют БВС производства DJI. Компания 4vision – официальный дистрибьютор китайского бренда DJI, чью продукцию она реализует и продвигает на территории России. Среди большого ассортимента продуктов DJI – любительские, профессиональные и промышленные дроны, а также промышленные системы съемки и анализа.

«Наша компания присутствует на российском рынке более шести лет. За эти годы команда заработала репутацию надежных партнеров и обзавелась целым рядом постоянных клиентов в промышленной сфере, а также на профессиональном и любительском рынке. 4vision поставляет продукцию горноперерабатывающим комбинатам, ресурсодобывающим предприятиям, лесничествам, поисковым отрядам, профессиональным кинооператорам, агрокомплексам и строительным компаниям», – сказал Андрей Фионов, руководитель подразделения технического сервиса DJI в компании 4vision.

Взаимодействие с компанией «Аэроскрипт» позволит 4vision дополнить имеющийся спектр оказываемых услуг для пользователей БВС, а также позволит расширить клиентскую базу за счет упрощения процесса получения разрешения на полеты дронов.

Дроны DJI, реализуемые на российском рынке через компанию 4vision, актуальны для инспектирования промышленных объектов, мониторинга территории с воздуха, фото- и видеосъемки с воздуха, построения BIM-моделей и цифровых двойников сложных промышленных объектов, лазерного сканирования и создания цифрового рельефа местности (с использованием технологии LiDAR на подвесах для дронов DJI), профессиональной киносъемки.