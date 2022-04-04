Московские высокотехнологичные предприятия смогут получить гранты за покупку оборудования

Малые и средние предприятия столицы из сфер науки, промышленности и ИТ могут получить грант до 30 млн руб. — компенсацию затрат на покупку оборудования, совершенную после 1 января 2022 г. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, заявки принимаются на сайте Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow с сегодняшнего дня, 4 апреля, и до 16 мая 2022 г.

«Город помогает предпринимателям расширять и обновлять производство. При покупке отечественного оборудования можно вернуть половину его стоимости, при покупке импортного — 35%. Программа распространяется также на лизинг или погашение процентов по кредитам, взятым на эти цели», — сказала Наталья Сергунина.

Она отметила, что программа правительства Москвы по софинансированию затрат на оборудование входит в пакет мер по стабилизации экономики столицы. В прошлом году такую меру поддержки получили более 180 предпринимателей на общую сумму свыше 350 млн руб. В текущей заявочной кампании максимальный размер поддержки увеличен с 35 до 50%, а объем гранта – с 10 до 30 млн руб. на одну организацию.