Новые модули для ресторанного бизнеса в «РестАрт»

В арсенале кассового решения для предприятий общепита «РестАрт» появилось четыре новых модуля, которые позволят не только расширить функциональные возможности продукта, но и значительно ускорить работу в предприятия. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«РестАрт: Рассылки и информирование» предназначен для отправки чеков в электронном виде покупателям, включая нефискальные продажи, а также для рассылки статусов заказа в доставке и информации об акциях и спецпредложениях заведения.

Виды рассылок: отправка электронных кассовых чеков; изменение баланса на бонусных картах; SMS-информирование о статусе заказа и доставки; получение отчетов для руководителей о закрытии смены и итогах дня.

«РестАрт: Система быстрых платежей» — этот модуль открывает перед пользователями альтернативный способ безналичного приема оплат от покупателей путем сканирования QR-кода без использования пин-падов и с меньшим процентом комиссии от 0,4% до 0,7%.

«РестАрт: Интеграция» с платформами лояльности модуль предназначен для работы с популярными платформами лояльности подключение которых можно повысить посещаемость вашего заведения.

Платформы, с которыми «РестАрт» поддерживает работу

РестАрт: Автообновление — этот модуль позволяет автоматически обновлять большое количество кассовых точек.

Порядок лицензирования и цены

***

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 27 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.