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ООО «Т-Ком» запустило производство телекоммуникационного оборудования в Москве

ООО «Т-Ком» (предприятие топливной компании Росатома «ТВЭЛ») запустило на площадке Московского завода полиметаллов цех крупноузловой сборки телекоммуникационного оборудования. Об этом CNews сообщили представители «ТВЭЛ».

Цех выполняет работы по сборке продукции, ее маркировке и упаковке, установке программного обеспечения и тестированию. Технологическая структура цеха организована на принципе гибкости и масштабируемости (при необходимости количество технологических постов и объем выпуска продукции могут быть увеличены). При текущей конфигурации планируемая производительность составляет 1200 единиц оборудования в месяц.

На данный момент освоено производство более 70 моделей управляемых коммутаторов для построения или модернизации любого сегмента телекоммуникационных сетей потенциальных заказчиков. ООО «Т-Ком» выпускает, в том числе, оборудование с российским программным обеспечением, которое планируется включить в реестр отечественного ПО (единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных). Ключевыми потребителями выпускаемого оборудования являются предприятия промышленности, энергетики, телекоммуникаций и атомной отрасли, а также научные, образовательные, медицинские учреждения и др.

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Производство телекоммуникационного оборудования в Москве

«Запуск первой очереди производства – важный шаг в становлении промышленной компетенции предприятия, наша стратегия предусматривает несколько этапов его развития. На сегодняшний день мы уверенно вышли на российский рынок, уже имеем достаточно обширную партнерскую сеть и ориентированы на широкий круг заказчиков из разных отраслей», - отметил генеральный директор ООО «Т-Ком» Сергей Дорофеев.

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Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (топливный дивизион госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.

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