В НИТУ «МИСиС» научат запускать серийное производство российской высокотехнологичной продукции

НИТУ «МИСиС» открывает набор в магистратуру «Технологическое обеспечение инноваций», созданную для подготовки инженеров-конструкторов, способных выводить высокотехнологичные отечественные разработки в мелкосерийное и серийное производство. Куратором и технологической базой программы является конструкторское бюро «Карфидов лаб», занимающееся разработкой технических продуктов под ключ — от идеи до физической реализации. Выпускники будут востребованы в том числе сфере биомедицинских и энергетических технологий. Стартовая зарплата таких специалистов от 80 тыс. до 150 тыс. руб. в зависимости от роли в проектной команде.

Сегодня, когда многие международные компании уходят с российского рынка и экономико-производственная модель подстраивается под новые условия, перед российскими предприятиями стоит вопрос импортозамещения в области технологической оснастки, станкостроения, приборостроения и робототехники, а также на возрождение компетенций, связанных с запуском серийных изделий.

Магистерская программа «Технологическое обеспечение инноваций» разработана с учетом роста спроса на специалистов в этих сферах и направлена на обучение технологиям производства от мелкой серии до крупной – от 3D-печати и литья до композитных оснасток и пресс-форм – с учетом финансовой составляющей. Выпускники программы будут иметь целостное понимание процесса производства изделий из пластика, металла и других материалов.

Студенты научатся формировать бюджет, рассчитывать стоимость производства деталей и узлов, управлять ценой конечного изделия и анализировать потенциальные рынки. Полученная подготовка позволит работать в ведущих производственных компаниях, которые ставят перед собой задачу импортозамещения, или запустить свой стартап.

Конструкторское бюро «Карфидов лаб» предлагает студентам программы техническую базу и возможность прохождения производственных практик. Сотрудники компании готовы делиться информацией, личными кейсами и примерами, чтобы обучающиеся получили все необходимые знания и навыки для дальнейшей работы. В числе партнеров программы «Сбер», «Техноспарк» и др.

«В России накопилось уже достаточно опыта создания разработок методами прототипирования на уровне одиночных образцов. Следующая задача – организация серийного производства новых продуктов, с пониманием как технической, так и экономической составляющей этого процесса. Именно поэтому мы решили создать эту междисциплинарную магистерскую программу. Нам есть чем ее наполнить на примере успешных малых инновационных предприятий и компаний, основанных выпускниками университета», – отметил Алексей Карфидов, заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ «МИСиС», сооснователь и генеральный инженер конструкторского бюро «Карфидов лаб».

Особое внимание в обучении будет уделяться практической работе над проектами на базе реальных производственных задач крупных компаний. Для каждого магистранта с первых дней обучения будет формироваться индивидуальная научно-образовательная траектория в соответствии с его интересами, исследовательской проблематикой и текущими проектами. Это позволит студентам максимально сфокусироваться на научной работе и получить необходимые знания по конкретным дисциплинам.

Кафедра инжиниринга технологического оборудования оснащена современным программным обеспечением и новой компьютерной техникой, которые позволяют проектировать оборудование и технологии на высоком уровне. Во время обучения студенты будут выполнять научно-исследовательские работы на базе ведущих лабораторий НИТУ «МИСиС» и ключевых партнеров университета.

Магистерская программа рассчитана на абитуриентов с базовым инженерным образованием. Выпускники программы смогут найти работу в областях, где необходимо серийное производство: медицинские технологии, биотехнологии, энергетические технологии.