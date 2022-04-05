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Капитализация Positive Technologies превысила $1 млрд

Капитализация Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив») в течение торгового дня 5 апреля на Московской бирже превысила $1 млрд, исходя из стоимости одной акции в 1,3 тыс. руб. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании.

Торговый оборот по бумагам Positive Technologies во вторник (по состоянию на 16:00) превысил 1,45 млрд руб., кратно увеличившись по сравнению с объемом торгов в первый день после возобновления работы биржи, 28 марта, когда он составил 105,2 млн руб.

В конце марта компания вошла в тройку лидеров по уровню роста стоимости акций: всего за два дня – 28 и 29 марта – они прибавили в цене на 96%.

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