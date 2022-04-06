Фирма «1С» представила специальную линейку курсов переподготовки для специалистов по зарубежным ERP-системам

Фирма «1С» представила специальную линейку курсов переподготовки для специалистов по зарубежным ERP-системам. Она включает 7 треков курсов переподготовки, ориентированных на специалистов по внедрению подсистем управления финансами, цепочками поставок, управления производством, управления человеческим капиталом, по администрированию и поддержке, на разработчиков, архитекторов и руководителей проектов.

В своем обращении к специалистам по зарубежным ERP-системам фирма «1С» отмечает ценность их компетенций в области автоматизации бизнес-процессов и глубокие знания предметных областей предприятий, на которых они внедряли и сопровождали зарубежные системы. Обучающие материалы по продуктам «1С», сгруппированные по компетенциям, которые обычно выделяются на проектах внедрения комплексных систем, должны помочь получить необходимые знания и навыки для продолжения важнейшего дела по внедрению российских технологий в государственном и частном секторах экономики.