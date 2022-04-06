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«Гринатом» и VK помогли «Росатому» автоматизировать кадровые процессы

«Росатом» совместно с центром цифровых HR-технологий «Гринатома» и компанией «VK цифровые технологии» в рамках проекта «Личный кабинет работника» собрали и автоматизировали все основные кадровые процессы госкорпорации на одном ресурсе. Сервис позволяет сотрудникам компании быстро и легко решать кадровые вопросы в автоматическом режиме, освобождая время для важных задач.

Больше не нужно тратить несколько дней на оформление командировки или физически подписывать у каждого руководителя заявление на отпуск, теперь весь документооборот осуществляется в личном кабинете. В цифровой вид переведены 30 самых востребованных кадровых процессов: согласование заявок по персоналу (прием, перевод, изменение условий оплаты), отпуска и командировки, возможность оперативной выгрузки ключевой кадровой информации о работниках, авансовый отчет и многое другое. Решение также удобно для руководителей, оно позволяет заверять приказы с помощью усиленной электронной подписи и оперативно выгружать всю релевантную информацию о сотруднике.

«Личный кабинет» – это первый большой проект, выполненный силами центра цифровых HR-технологий «Гринатома». Проектная команда курировала весь процесс от идеи до внедрения на предприятия отрасли, продуктовая команда сосредоточилась на аналитике, бэкенд-разработке, интеграции и тестировании. Cпециалисты «VK цифровые технологии» провели большую работу и выполнили всю фронтенд-разработку. В технической части основным вызовом для нас стала переработка логики базовой системы кадрового учета, а также интеграция с ERP-системами всех предприятий и с 74 роботами для формирования авансовых отчетов», – отметила Галина Богатова, директор центра цифровых HR-технологий, бизнес-партнер по HR-продуктам компании «Гринатом».

«Все взаимоотношения бизнеса и сотрудников постепенно становятся цифровыми, и «Росатом» одним из первых реализовал комплексное решение в этой области при помощи модуля Service Agent платформы VK People Hub. Она предназначена для социализации и управления опытом сотрудников и помогает создать для всех специалистов компании единое коммуникационное пространство с доступом к сервисам самообслуживания. HR-департаменты получают возможность планировать обучение персонала, формировать кадровый резерв и индивидуальные траектории развития», – сказал Павел Гонтарев, управляющий директор компании «VK цифровые технологии».

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