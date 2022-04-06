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МТУСИ разработает 5G-решения для «Спектра»

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) заключил соглашение с телекоммуникационным вендором «Спектр» (входит в Госкорпорацию Ростех) о совместной научно-исследовательской деятельности в области 5G и последующих поколений сотовой связи. Ректор МТУСИ Сергей Ерохин войдет в состав Научно-технического совета компании. Новые образовательные программы, которые разработают МТУСИ и «Спектр», в течение двух лет освоят более 100 студентов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Более 70 сотрудников МТУСИ будут ежегодно приглашаться в офис «Спектра» для повышения квалификации. В свою очередь, специалисты «Спектра» будут привлекаться для проведения профильных семинаров и лекций в университете.

«Сотрудничество подведомственного Минцифры МТУСИ и “дочки” “Ростеха” “Спектра” открывает новые возможности для развития отечественной телеком-индустрии. Совместные шаги МТУСИ и “Спектра” в исследовании и применении новейших технологий в области связи станут полезным опытом как для студентов профильных специальностей, так и для сотрудников компании», – сказал директор Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры России Антон Привезенцев.

МТУСИ и «Спектр» планируют совместные научные исследования, практические конференции и семинары. Для студентов в офисе компании будут организованы занятия по практической подготовке с возможностью последующего трудоустройства. Им будет доступна лаборатория с самой современной в России телеметрической аппаратурой.

«Университет ведет подготовку студентов в области сетей связи вот уже более 100 лет и обладает колоссальным количеством научных знаний в сфере телекоммуникаций. Соглашение позволит “Спектру” привнести самые актуальные данные в сфере сетей связи в базу знаний университета и помочь в подготовке высококлассных инженеров и разработчиков: за два года будет обучено 100 специалистов», – отметил генеральный директор «Спектра» Павел Смирнов.

МТУСИ постоянно актуализирует учебный план и включает новые дисциплины, направленные на изучение современных систем связи. Уже сейчас студенты университета осваивают такие дисциплины как «Технологии систем беспроводной связи пятого поколения», «Системы мобильной связи и Интернет вещей», «Протоколы систем мобильной связи 5G».

«В нынешних реалиях телекоммуникационная отрасль нуждается в квалифицированных инженерах и разработчиках. Соглашение со “Спектром” позволит нашим студентам взаимодействовать с профессионалами компании, перенимать их опыт и навыки. Помимо этого, мы сможем объединить наш научный потенциал и направить его на поиск и разработку новых решений в области 5G и последующих поколений связи», – отметил ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

В планах МТУСИ и «Спектра» – проведение олимпиады по программированию, радиотехнике и перспективным технологиям мобильной связи для студентов старших курсов профильных направлений подготовки. Победители смогут получить контракт на обучение в магистратуре МТУСИ.

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