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«М.Видео-Эльдорадо» расширяет штат собственных экспертов по установке техники и запускает через них новый формат продаж

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, планирует в течение 2022 г. нарастить численность собственного автопарка на треть, до 210 машин, а количество собственных сервисных сотрудников на 15% до 575 человек. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Сервисный персонал ритейлера может не только установить уже приобретенную технику, но и «на месте» порекомендует новые покупки с учетом потребностей семьи, поможет с оформлением заказа через специальное мобильное приложение. Сейчас специалисты компании осуществляют более 50% от всех проданных установок, в перспективе компания планирует довести этот показатель до 70%.

«М.Видео-Эльдорадо» развивает собственный сервис доставки и установки с 2018 г., наличие собственных автомобилей и специалистов позволяет компании объединить доставку и установку крупной бытовой техники в один визит, что экономит время покупателей. Автопарк приобретен через операционный лизинг и насчитывает более 150 машин, сервис доступен в 69 городах. За 2021 г. услугами по установке воспользовались более 500 тыс. покупателей, более 50% от общего числа установок пришлось на доставку и установку в один день, которую компания осуществляет своими силами. Чаще всего клиенты заказывают установку для стиральных и сушильных машин, холодильников, ТВ, кухонной встраиваемой и климатической техники. По итогам января-марта этого года установки домашней техники выросли почти на 20%.

Компания запустила новый проект по оснащению сервисных бригад смартфонами со специальным ПО, таким же, которое используют продавцы в магазине. Приложение позволяет аккредитовать покупателя по номеру телефона и подобрать персональные предложения с учетом рекомендаций на основе аналитики данных, предложение стало востребованным, компания планирует оснастить этим решением всех сервисных экспертов.

«В этом году мы намерены активно развивать сервис «под ключ» по доставке и установке в один день. Развивая идеологию OneRetail, мы также оснастили экипажи специальным мобильным приложением, которое позволяет специалистам, лично оценив потребности клиента находясь в его квартире, показать наиболее выгодные предложения с экрана своего смартфона и тут же закрыть сделку. В текущем году М.Видео-Эльдорадо примерно на треть расширит количество собственных брендированных машин, до более чем 200, а также увеличит штат специалистов, что позволит повысить удовлетворенность клиентов, доверие, скорость и качество обслуживания», – сказал директор по клиентскому сервису и цифровому опыту розничной сети «М.Видео-Эльдорадо» Станислав Горшенин.

Услуги можно оформить при покупке крупногабаритной техники как в магазине, так и онлайн. Их оказание осуществляется по всей стране профессиональными бригадами (более чем 670 собственных специалистов и 1000 аутсорс-партнеров) в радиусе 150–200 км от магазина, в удобное время для покупателя время и вне независимости от этажа, на котором находится офис или квартира. Гарантия на выполненную работу – два года.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. группа объединяет 599 магазинов под брендом «М.Видео», 659 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 370 городах России. Общая площадь магазинов складской инфраструктуры Группы составляет 2 147 тыс. кв. м.

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