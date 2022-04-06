«Позитроника» открыла полноформатный магазин в Ставропольском крае

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии полноформатного магазина в Георгиевске Ставропольского края. Магазин расположился по адресу: ул. Калинина, д. 123А. Площадь торгового зала составила 330 кв.м. Об этом CNews сообщили представители «Позитроники».

В ассортименте торговой точки представлен широкий выбор крупной и мелкой бытовой техники, телевизоры, товары для красоты и здоровья и многое другое. Специалисты помогут каждому покупателю не только определиться с выбором, но и настроят гаджеты, установят все необходимые программы и утилиты на устройства.

Покупатели могут воспользоваться кредитными продуктами от банков-партнеров и приобрести технику в кредит или рассрочку.

Партнером проекта выступила компания «Группа Современных Технологий». Ранее под эгидой компании были запущены магазины в Георгиевске, Туапсе и Новомихайловском.

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Федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника» – это совместный проект компании Merlion, российского ИТ-дистрибьютора, и ее розничных партнеров. Первый магазин «Позитроника» открылся в марте 2006 г. в Набережных Челнах, а на сегодняшний день франчайзинговая сеть включает в себя около 300 магазинов, представленных во всех федеральных округах России.