CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Ритейл Розница Техника
|

«Позитроника» открыла полноформатный магазин в Ставропольском крае

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии полноформатного магазина в Георгиевске Ставропольского края. Магазин расположился по адресу: ул. Калинина, д. 123А. Площадь торгового зала составила 330 кв.м. Об этом CNews сообщили представители «Позитроники».

В ассортименте торговой точки представлен широкий выбор крупной и мелкой бытовой техники, телевизоры, товары для красоты и здоровья и многое другое. Специалисты помогут каждому покупателю не только определиться с выбором, но и настроят гаджеты, установят все необходимые программы и утилиты на устройства.

Покупатели могут воспользоваться кредитными продуктами от банков-партнеров и приобрести технику в кредит или рассрочку.

Партнером проекта выступила компания «Группа Современных Технологий». Ранее под эгидой компании были запущены магазины в Георгиевске, Туапсе и Новомихайловском.

***

Федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника» – это совместный проект компании Merlion, российского ИТ-дистрибьютора, и ее розничных партнеров. Первый магазин «Позитроника» открылся в марте 2006 г. в Набережных Челнах, а на сегодняшний день франчайзинговая сеть включает в себя около 300 магазинов, представленных во всех федеральных округах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Микрон», надежда российской электроники под санкциями, получил прибыль впервые за 12 лет

Власти предлагают добывать криптовалюту на российском «железе», которого нет в природе

Выручка популярного российского разработчика ИБ-решений выросла на четверть

Intel всё. Главный поставщик процессоров остановил всю деятельность в России и закрыл сайт

Лондонская биржа запретила россиянам смотреть на свой сайт

Самый популярный дистрибутив Linux сбежал из России. Прекращена поддержка бизнес-пользователей, включая платных

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022