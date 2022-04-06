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«Ред софт» и «РАМЭК-ВС» договорились о стратегическом сотрудничестве

Российский разработчик программного обеспечения «Ред софт» и системный интегратор «РАМЭК-ВС» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут разрабатывать отечественные программно-аппаратные решения с целью укрепления технологического суверенитета страны. Об этом CNews собщили представители «Ред софт».

Компаниям предстоит взаимодействовать по вопросам разработки новых технологий и расширения круга пользователей отечественных программно-аппаратных комплексов.

Ранее «Ред софт» и «РАМЭК-ВС» уже сообщали о первых итогах сотрудничества – линейки «РАМЭК» RM-23 и «РАМЭК» TSUNAMI успешно работают под управлением операционной системы «Ред ОС». Подтвержденная совместимость соответствует требованиям импортозамещения и готова для дальнейшей эксплуатации, в том числе и на объектах критической информационной инфраструктуры.

«Переход на отечественное программное обеспечение и «железо» – процесс, требующий отдачи в первую очередь от российских разработчиков. Нам необходимо обмениваться полезной информацией и опытом, делиться экспертизой. Но, что еще важнее, вместе создавать готовые решения для сотрудников органах власти и госкорпораций, которые сейчас особо нуждаются в них. Только сообща возможно решить поставленные перед нами задачи», – прокомментировал Максим Анисимов, генеральный директор «Ред софт».

«Мы объединяем усилия, чтобы уже в ближайшем будущем представить на рынок полностью совместимые российские ИТ-решения, которые смогут успешно конкурировать с зарубежными аналогами в части функционала, надежности и безопасности, что отвечает актуальным запросам и ожиданиям наших заказчиков», – рассказал Андрей Бельтов, управляющий партнер «РАМЭК-ВС».

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