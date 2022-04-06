Время перемен. Бизнес-консалтинг от профессионалов

Компания TeamIdea – лидер ИТ-консалтинга в РФ и СНГ с 18-летним опытом – запускает направления стратегического и бизнес-консалтинга.

На сегодняшний день мы повсеместно сталкиваемся с высокой турбулентностью во всех отраслях бизнеса: санкции, дефицит товаров, сбои в логистических цепочках, остановка импортных потоков, падение покупательской способности, инфляция, потеря лучших кадров, выход крупнейших международных игроков и партнеров – всё это наша новая реальность. Она диктует переход от экспансии к поиску эффективности внутри каждого бизнес-процесса, заставляет компании пересматривать выстроенные годами системы управления, фокусируясь на оптимизации и адаптивности.

На текущий момент многие компании нуждаются в антикризисном менеджменте и проведении быстрых качественных изменений для устойчивости бизнеса. Раньше партнёрами, оказывающими такие консалтинговые услуги, были большие западные компании из большой тройки и четверки. За последний месяц многие из них либо полностью ушли с российского рынка, либо значительно ограничили свою деятельность.

В связи уходом большинства западных консалтинговых компаний и с возрастающим запросом от наших клиентов и партнёров на предоставление экспертных консультаций в области антикризисного менеджмента и повышения операционной эффективности, компания TeamIdea запускает направления стратегического и бизнес-консалтинга.

Для этого в состав совета директоров компании TeamIdea вошла Марья Дей.

Марья Дей – действующий директор по развитию новых форматов в компании Ozon.fresh, СЕО формата 15-минутной доставки продуктов питания, ранее занимавшая пост Члена Правления и Директора по Цепочкам поставок Торговой сети Магнит, признанный эксперт в построении эффективных цепочек поставок, процессов планирования и товародвижения, а также в операционном управлении и развитии бизнеса.

В состав совета директоров компании TeamIdea вошла Марья Дей

Коллаборация уникальных наработок компании TeamIdea, признанного лидера по внедрению бизнес-решений в крупнейших российских и международных компаниях, а также высокой профессиональной экспертизы Марьи и команды, за плечами которой успешное построение и управление различными функциями в топовых офлайн и онлайн ритейл и FMCG компаниях, таких как Озон, Магнит, Пятёрочка, Bacardi и Юнилевер – это основа для создания компании, которая качественно изменит рынок бизнес-консалтинга в России. Марья собрала одну из лучших команд на рынке – практикующие управленцы из отраслевых лидеров и лучшие кадры из западных консалтинговых компаний.

В чём уникальность:

Команда

Мы команда ведущих управленцев в стране с многолетним практическим опытом, которые понимают, что действительно нужно реальному бизнесу. Результатом нашей работы становится не шаблонная презентация, оторванная от бизнес-реальности, а конкретные шаги – дорожная карта улучшений.

Мы команда ведущих управленцев в стране с многолетним практическим опытом, которые понимают, что действительно нужно реальному бизнесу. Результатом нашей работы становится не шаблонная презентация, оторванная от бизнес-реальности, а конкретные шаги – дорожная карта улучшений. Подход

Методология и практика в действии - наша работа с клиентами направлена прежде всего на достижение реальных и видимых результатов, которые подкреплены работающими и адаптированными под клиента инструментами. Наш уникальный опыт выстраивания бизнес-процессов, интеграции бизнесов, синхронизации целей функций позволяет нам быстро предоставлять рабочие инструменты и лучшие практики, которые напрямую влияют на маржу, выручки, операционные затраты.

Методология и практика в действии - наша работа с клиентами направлена прежде всего на достижение реальных и видимых результатов, которые подкреплены работающими и адаптированными под клиента инструментами. Наш уникальный опыт выстраивания бизнес-процессов, интеграции бизнесов, синхронизации целей функций позволяет нам быстро предоставлять рабочие инструменты и лучшие практики, которые напрямую влияют на маржу, выручки, операционные затраты. Не советуем, а делаем

Наши консультанты внедряются в ключевые структурные подразделения бизнеса и полностью погружаются в его операционную деятельность.

Мы используем технику Shadowing, работая вместе с командой, проходя весь операционный цикл, изучая все проблемные зоны, глубоко вникая в материал.

Хорошо понимая клиента и его специфику, мы совместно с клиентом разрабатываем реалистичный и детальный план изменений и улучшений, направленных на достижение поставленных KPI. В дальнейшем мы учим команду, внедряем изменения, меняем процессы, системы и, главное, вместе с командой клиента проходим весь операционный цикл, убеждаясь, что новые практики внедрены и приняты командой клиента. На выходе собственники и менеджмент компании получает улучшенную бизнес-модель, которая уже работает и приносит результат.

Больше о нашей компании, команде и успешных кейсах клиентов TeamIdea мы расскажем на крупнейшей конференции о трансформации в мире ритейла и FMCG – RetailTech (12-14 апреля, Москва).

О TeamIdea

Компания основана в 2004 году, и на сегодняшний день наша профессиональная команда насчитывает более 500 талантливых консультантов, обладающих блестящим проектным опытом в разных индустриях и компаниях.

За 18 лет мы собрали портфолио из более чем 200 успешных проектов в различных функциональных областях - производство, складская и транспортная логистика, товародвижение, планирование и прогнозирование и т.д.

Совместно с нашими клиентами мы смогли добиться выдающихся результатов, за что получили признание в России и за рубежом от наших коллег и партнеров, получив 21 награду. Так же компания Teamidea является единственным платиновым партнером SAP в СНГ, который был включен в международный альянс стратегических партнеров United Vars.

В числе клиентов TeamIdea: Марс, М.Видео, Черкизово, РосЭнергоАтом, ОМПК, Утконос, Связной, Твой Дом, Hochland, Медсервис Плюс, Kimberly-Clark, BOSCH, Северсталь, ТВЭЛ, MSD, Samsung, Gruma, Medtronic, STADA, Sanofi, Berlin-Chemie и многие другие известные российские и международные компании.

По всем вопросам, связанным с деятельностью компании TeamIdea, пожалуйста, обращайтесь к Марии Старосветской starosvetskaya@teamidea.ru.