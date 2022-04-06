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«Сёрчинформ» обучит основам ИБ более 50 тыс. госслужащих в первом полугодии 2022 года

«Сёрчинформ» открыла третий поток курса для госслужащих, планируется обучение сотрудников федеральных министерств и ведомств, среди которых МВД, ФНС, Минэкономразвития, Минпромторг, Минтранс РФ и Росреестр. Только в марте обучили больше 10 тыс. человек, в апреле – не меньше 5 тыс. Эксперты «Сёрчинформ» проводят онлайн-лекции по двум направлениям: «Общий курс по безопасности для сотрудников» и «Спецкурс для ИБ-специалистов». Обучение проходит в форме вебинаров и бесплатно для всех участников.

Общий курс по безопасности позволяет узнать, какие правила ИБ следует соблюдать на работе и в личной жизни, чтобы не пострадать от действий киберпреступников. Участникам рассказывают, как обеспечить сохранности их собственных персональных данных и защитить служебную информацию. Эксперты «Сёрчинформ» дают рекомендации по противодействию фишингу, социальной инженерии, рассказывают о методах мошенничества, в том числе с поддельными сайтами, вредоносным кодом в письмах, о звонках с поддельных номеров и других уловках киберпреступников. Со слушателями разбирают актуальные примеры целенаправленных и массовых атак, оценивают их последствия.

Обучение ИБ-специалистов проходит на конкретных кейсах: лекторы «Сёрчинформ» разбирают методы и инструменты расследования и предотвращения инцидентов, в том числе, на самой ранней стадии. Они дают рекомендации по уменьшению рисков и минимизации негативных последствий от инцидентов.

«Государство – самый большой оператор персональных данных и критически важно, чтобы информация в госорганах была всесторонне защищена. А это означает также, что люди, которые работают с ПДн каждый день, должны знать, как обезопасить данные и не стать виновником утечки. Наши последние исследования показывают, что госорганы защищены хуже, чем частные компании: не хватает ИБ-средств, специалистов, навыков безопасной работы у сотрудников организаций. Поэтому мы проводим обучение для госслужащих и уже третий год вкладываем в этот проект собственные ресурсы. Считаем это важной частью социальной ответственности «Сёрчинформ». Это подтверждает позитивный отклик от министерств и ведомств, которые прошли наше обучение. В 2022 г. мы решили углубить курс, учесть последние тенденции в ИБ и новые риски безопасности. В мае анонсируем новые темы лекций», – сказал Лев Матвеев, основатель «Сёрчинформ».

«Сёрчинформ» проводит обучение госслужащих с 2020 г., за этот период курсы были проведены для государственных учреждений и организаций из 46 субъектов РФ. В 2020 г. курсы прошли 5 тыс. человек, за 2021 г. – больше 20 тыс. специалистов – служащих федеральных и муниципальных органов власти.

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