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«Т1 интеграция» стала партнером российской платформы виртуализации Hostvm

Российский системный интегратор «Т1 интеграция» стал партнером российской платформы виртуализации серверов и рабочих мест Hostvm, которая используется для перехода на отечественное программное обеспечение.

Hostvm – корпоративная платформа виртуализации серверов, рабочих столов и приложений на основе гипервизора KVM. Преимущества использования Hostvm – модульная архитектура, простая миграция, создание личного портала пользователя, а также возможность управления жизненным циклом виртуальных машин (VM) и учета потребления ресурсов.

«Мы продолжаем расширять пул партнеров среди отечественных поставщиков решений. Виртуализация – инструмент для повышения адаптивности и гибкости ИТ-среды, который также позволяет сделать ее более экономичной и управляемой, добавляет возможности для автоматизации процессов. Это позволяет максимально эффективно использовать имеющуюся ИТ-инфраструктуру с минимальными затратами, а также легко и быстро масштабировать параметры серверов приложений и сервисов в зависимости от текущих потребностей бизнеса», – сказал Кирилл Кручинин, начальник отдела центра компетенций по вычислительным комплексам компании «Т1 интеграция».

Модульная архитектура платформы состоит из 5 компонентов. Основой платформы являются гипервизор Hostvm и управляющий сервер Hostvm Manager с возможностью импорта виртуальных машин с любой платформы виртуализации и с поддержкой наложенных СЗИ виртуализации, сертифицированных ФСТЭК. Hostvm Admin создан для управления средой виртуализации, построенной на базе Hostvm или других гипервизоров: с его помощью ведется учет используемых ресурсов и биллинг, происходит управление жизненным циклом виртуальных машин согласно настроенным политикам. Hostvm SDS отвечает за организацию программно-определяемой СХД, а Hostvm Backup служит для резервного копирования виртуальных машин. Также платформа включает в себя Hostvm VDI для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), виртуализации приложений и организации терминального доступа. Этот сервис подходит для любых типов пользователей: от офисных сотрудников с минимальными требованиями к ПК до конструкторов, работающих с 3D-графикой.

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