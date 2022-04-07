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Cross Technologies объявила о сотрудничестве с «Индид»

Cross Technologies и «Индид» заключили партнерское соглашение.

Российский разработчик и дистрибьютор решений по информационной безопасности Cross Technologies расширит портфель предлагаемых решений продуктами, разработанными российским вендором программного обеспечения «Индид». Так, Cross Technologies будет предлагать Indeed Access Manager (аутентификация и управления доступом), Indeed Privileged Access Manager (PAM решение) и Indeed Certificate Manager (управление PKI инфраструктурой).

«Согласно политике импортозамещения, мы стремимся сотрудничать с отечественными вендорами для продвижения новых решений в области информационной безопасности. Продукты компании «Индид» расширят портфель продуктов Cross Technologies и откроют для наших клиентов новые возможности», — сказал Евгений Чугунов, генеральный директор Cross Technologies.

«Сотрудничество с компанией Cross Technologies расширит присутствие продуктов «Индид» на рынке. Мы комплексно подходим к решениям, и обеспечиваем выполнение требований регуляторов и реализацию соответствия нормативным документам (ГОСТ, ФСТЭК и др.)», — отметила Ольга Попова, директор по развитию бизнеса компании «Индид».

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