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«Крок» помогла 200 начинающим ИТ-специалистам приоритизировать навыки, опираясь на новые условия рынка

Рынок труда в ИТ-отрасли за последние месяцы претерпел значительные изменения, что сильнее всего ударило по начинающим специалистам. HR-эксперты «Крок» провели более 200 карьерных консультаций в рамках программы профессиональной поддержки студентов технических специальностей. В течение трех недель в формате онлайн-встреч учащиеся старших курсов и выпускники получили рекомендации, которые помогут им адаптироваться под новые условия и предложить рынку наиболее востребованные навыки.

Общемировая ситуация изменила запрос компаний на специалистов. Требования к соискателям стали выше, а рынок кандидатов наполнился высвободившимися опытными кадрами. В период с конца февраля по конец марта количество вакансий сократилось вдвое при росте количества резюме соискателей в 1,5 раза. Такая перемена заставила молодых ИТ-специалистов оперативно планировать способы получения особо востребованных на рынке знаний и ориентироваться на компании, которые готовы помогать с дополнительным обучением. При этом глобальным преимуществом выпускников остается более низкая зарплатная ставка и готовность обучаться под нужды компании. Однако в общем потоке собеседований неподготовленный специалист может потеряться.

HR-эксперты «Крок» в персональных консультациях помогли молодым людям сформулировать требования к работодателю и адекватные зарплатные ожидания, что значительно упрощает процесс рассмотрения кандидата. Разобрали ошибки при выборе вакансий, помогли выделить наиболее востребованные в новых условиях навыки. 42% участников проекта обратилось за помощью с формулированием принципов карьерной траектории и выбором наиболее перспективного направления для развития. 19% студентов беспокоили тонкости презентации своего опыта при общении с HR-специалистами, а 11% обратились за помощью в корректировке резюме.

«Работа со студентами для нас всегда была про вклад в будущее всей ИТ-отрасли, поэтому карьерные консультации стали логичным продолжением образовательных проектов «Крок». Сейчас рынок меняется – молодые специалисты конкурируют не только друг с другом, но и с более опытными кандидатами. Вместе с этим появляются новые бизнес-приоритеты, спрос на конкретные технологии, сервисы и навыки. Старшекурсникам сейчас особенно важна поддержка – это период, когда важно суметь адаптироваться и найти новые возможности в турбулентных условиях», – сказала Полина Хабарова, HR-директор «Крок».

Партнерами проекта выступили шесть вузов: Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Российский технологический университет «МИРЭА», «Московский технический университет связи и информатики», Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Кубанский государственный университет.

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