«Ред софт» и ГК Infowatch подписали соглашение о сотрудничестве

Отечественный разработчик программного обеспечения «Ред софт» и российский вендор в сфере информационной безопасности ГК Infowatch договорились о технологическом партнерстве. Компании будут совместно работать над развитием отечественного программного обеспечения.

Подписантами партнерского соглашения выступили президент ГК Infowatch Наталья Касперская и генеральный директор «Ред софт» Максим Анисимов. Сотрудничество компаний предполагает постоянное взаимодействие с целью повышения конкурентоспособности отечественных программных продуктов, взаимное обогащение их функциональности за счет интеграционных возможностей и расширение круга потребителей отечественного ПО в условиях роста значимости импортозамещения.

В настоящий момент проведено тестирование на совместимость DLP-системы нового поколения Infowatch Traffic Monitor – флагманского продукта группы компаний Infowatch – с российской операционной системой «Ред ОС», входящей в реестр отечественного ПО. Далее запланировано развитие совместного решения и наращивание его функциональности.

Соглашение также предполагает создание новых актуальных для российского рынка ИТ-продуктов, обеспеченных технической защитой информации. А также совместную реализацию перспективных проектов и обоюдную консультативную, научно-техническую и организационную поддержку.

«Я считаю, что сейчас сделан первый шаг, проведена пилотная интеграция. Дальше будем работать по всем направлениям и всему спектру решений. Мне кажется, что для клиентов, уделяющих внимание информационной безопасности, логично использовать все-таки российские платформенные решения», – отметила Наталья Касперская, президент ГК Infowatch.

«Результатом подписания станет движение в сторону формирования совместных санкционноустойчивых решений, соответствующих современным запросам рынка. Обмен опытом и выверенная координация приведет к реализации целей, указанных в соглашении. Уверен, что мы не остановимся на достигнутом и со временем найдем новые точки соприкосновения», – сказал Максим Анисимов, генеральный директор «Ред софт».