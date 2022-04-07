«Яндекс.Маркет» перешел на электронный обмен документами с контрагентами на платформе «СберКорус»

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «СберКорус» и маркетплейс «Яндекс.Маркет» реализовали возможность обмена электронными документами с контрагентами посредством системы «Сфера Курьер». Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса».

«Яндекс.Маркет» использует EDI-систему «Сфера EDI» от «СберКорус» с июля 2019 г., а с 3 апреля 2022 г. маркетплейс перешел на электронный обмен документами с контрагентами через систему «Сфера Курьер». Все настройки системы уже проведены, создана полная готовность к электронному обмену документами и данными с помощью полностью российского программного обеспечения.

Теперь контрагенты «Яндекс.Маркет» могут получать первичную документацию (УПД, УКД, Счет) в электронном виде, полностью отказавшись от бумажных документов.

За 2021 г. между «Яндекс.Маркет» и его контрагентами через платформы «СберКорус» было передано более 36 тыс. электронных документов. После перехода всех контрагентов компании на решение от «СберКорус» объем документов возрастет до 100 тыс. в год.

«EDI-система электронного обмена данными нужна ритейлерам и их поставщикам, чтобы обеспечивать электронный документооборот и учет при оформлении заказов и доставке товаров в магазины. Перевод торговых площадок на российское программное обеспечение поможет создать устойчивые и полностью защищенные от внешнего влияния процессы, обеспечивающие надежность и полноту поставок товаров в российские магазины. Решение для ЭДО “Сфера Курьер” разработана компанией “СберКорус” самостоятельно и полностью локализована в России. Все серверы, обеспечивающие ее работу, находятся на территории России и надежно защищены современными средствами киберзащиты», — сказала представитель отдела сопровождения сетевых клиентов «СберКорус» Алла Пругер.

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«СберКорус» — цифровая платформа для компаний и физических лиц. Позволяет организовать любой бизнес-процесс без бумаги. В 2004 г. компания «Корус Консалтинг СНГ» стала первым в России оператором электронного документооборота, а в 2012 г. вошла в экосистему «Сбера» и сменила название, сохранив за собой все свои технологии и разработки.

«СберКорус» сегодня — разработчик и провайдер облачных сервисов для автоматизации процессов управления цепочками поставок и взаиморасчетов и организатор процессов цифровой трансформации крупнейших компаний из 58 регионов России. В портфеле компании 20 собственных продуктов.

Выручка компании в 2020 г. составила 2,8 млрд руб., прогнозная выручка в 2021 г. составляет 4 млрд руб.

Продукты и сервисы компании доступны для 2,7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Количество ежемесячных активных пользователей продуктов компании около 450 тыс. человек. Среди клиентов компании Х5 Retail Group, «Магнит» и еще около 190 торговых сетей и их поставщики, «1С», «Леруа Мерлен», «Газпром», PepsiCo, Danone, и др.