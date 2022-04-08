Размер грантов от «Сколково» на пилотное внедрение российских ИТ-решений увеличился до 300 млн рублей

Согласно изменениям в постановление Правительства максимальный размер гранта для компаний, внедряющих передовые российские решения, созданные на базе цифровых технологий, увеличился со 120 до 300 млн руб. Общий объем финансирования программы на 2022 год вырос с 1,2 млрд до 2,4 млрд руб. А требования к внебюджетному финансированию уменьшились с 50% до 20% – теперь до 80% сметы проекта может быть профинансировано за счет гранта.

Обновленные условия помогут ускорить внедрение отечественных ИТ-разработок стартапов для импортозамещения и цифровой трансформации бизнеса. Мера поддержки предусмотрена федеральным проектом «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Игорь Дроздов, председатель правления фонда «Сколково», сказал: «“Сколково” был одним из инициаторов изменения условий программы – увеличения максимальной суммы гранта со 120 до 300 млн руб. и расширения государственного финансирования проекта до 80%. Эти меры помогут продвинуть на рынок перспективные разработки стартапов в сфере цифровых технологий. “Сколково” реализует программу с 2019 г., за это время поддержка оказана 24 пилотным проектам внедрения отечественных ИТ-разработок для импортозамещения и цифровой трансформации бизнеса. Прогнозный совокупный экономический эффект по результатам тиражирования внедряемых разработок к 2024 г. составит около 11,8 млрд руб».

Средства выделяются по итогам конкурсного отбора, который проводит фонд «Сколково». В ближайшие 2 недели фонд планирует внести изменения в конкурсную документацию в соответствии с новыми условиями финансирования проектов, которые были определены Правительством.

Компании могут получить поддержку при условии соответствия проекта следующим условиям: соответствие ИТ-решения одному из приоритетных направлений государственной поддержки проектов (перечень направлений приведен в конкурсной документации); наличие потенциала дальнейшего тиражирования ИТ-решения разработчиком; уровень готовности технологии ИТ-решения не ниже 5 УГТ, что позволяет в короткие сроки реализовать внедрение (максимальный срок реализации – 2,5 года); внедрение ИТ-решения способствует повышению экономической эффективности бизнеса заказчика.

В марте 2022 г. условия отбора уже претерпели некоторые изменения. Перечень необходимых документов в составе заявки сократился. Расширился перечень источников внебюджетного финансирования проекта. Кроме того, получить грант теперь могут бюджетные учреждения.

Мера поддержки была запущена в 2019 г. По итогам конкурсных отборов 2019-2021 гг. фондом поддержано 24 пилотных проекта на общую сумму 1,657 млрд руб. Среди них предприятия промышленности, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, строительства и т.д.

В 2022 г. фонд «Сколково» планирует поддержать не менее 10 пилотных проектов.