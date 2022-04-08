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SuperJob объявил о запуске новой бизнес-модели

SuperJob первым на российском рынке онлайн рекрутинга разрешил работодателям публиковать вакансии бесплатно и в любом количестве, а платить только за отклик. 19 лет назад именно SuperJob первым из российских рекрутинговых сервисов стал брать плату за размещение вакансий. И сейчас весь рынок онлайн-рекрутинга работает именно так. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В SuperJob предлагают три схемы бизнес-модели под разные HR-задачи работодателей:

1. Оплата всех откликов, которые приходят на вакансию. Рдин отклик — 268 руб. Минимальный пакет — 20 откликов (5360 руб).

Еще две будут введены в действие до конца апреля 2022 г:

2. Оплата откликов только тех соискателей, которые верно ответят на вопросы анкеты работодателя в момент отклика на вакансию. Так ставится дополнительный фильтр, и автоматически отбираются только те кандидаты, которые удовлетворяют требованиям. Этот способ лучше всего подходит для массовых вакансий.

3. Оплата только за выбранные отклики. Можно посмотреть резюме всех откликнувшихся кандидатов (хоть 10, хоть 500), а оплатить только понравившиеся.

В новой бизнес-модели клиент платит только за результат. Нет результата — не нужно платить. Такую модель давно используют в онлайн-рекламе, где клиент платит за клики.

При этом возможность работать с базой резюме самостоятельно (искать нужные резюме в базе и оплачивать выбранные) — остается.

В новой модели работодателям будет проще считать затраты на найм. Цена отклика известна заранее и можно управлять воронкой найма, привлекая на каждом этапе дополнительные инструменты продвижения (разовое и автообновление, пуш- и смс-рассылки вакансий, брендирование, HR-бот, автоответы и т.д.).

***

SuperJob — российская онлайн-платформа для поиска работы, выбора профессии, карьерного и профессионального развития для соискателей, а также онлайн-площадка для подбора сотрудников и продвижения бренда работодателей и автоматизации HR-процессов. Сегодня SuperJob — это более 40 млн резюме, более 1 млн новых вакансий, более 150 тыс. новых работодателей ежегодно и около 13 млн пользователей в месяц.

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