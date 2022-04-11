Рекомендации родственников – не в счет: «Лаборатория Касперского» выяснила, почему женщины, работающие в ИТ, выбрали эту сферу

«Лаборатория Касперского» провела исследование* с целью выяснить, как сегодня развивается карьера женщин, работающих в сфере ИТ. Участниц просили рассказать, почему они выбрали именно такую профессию и какие качества необходимы для успешной работы в области технологий. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Самая популярная причина выбора ИТ-сферы для девушек — перспективность и престижность работы. Ее назвали 43% респондентов. Для 38% ответивших одним из оснований стала предрасположенность к техническим дисциплинам (математике, информатике, физике), а каждую третью (35%) привлекла прогрессивность ИТ-индустрии. Высокий уровень заработной платы стал фактором мотивации для 29%, 27% выбрали ИТ случайно или по стечению обстоятельств. Среди наименее популярных ответов — наличие соответствующего школьного и вузовского образования (8%), друзья или партнеры, которые помогли устроиться (7% и 3% соответственно), а также рекомендации родственников (3%).

При этом девушки в возрасте 18-35 лет почти в два раза чаще коллег 36-55 лет выбирают сегмент ИТ из-за его престижности и перспективности (54% к 25%). Такое же различие наблюдается и с точки зрения прогрессивности (44% к 20%). Высокий уровень оплаты труда также является более значимым фактором для специалистов 18-35 лет, чем для представителей сферы старше 36 лет (37% к 16%). Для женщин 36-55 лет наличие предрасположенности к математике, информатике, физике чаще становилось причиной выбора карьеры в ИТ (45% к 34%).

На вопрос «каким образом вы получили знания, навыки, компетенции, необходимые для работы в текущей роли в ИТ?» самым популярным ответом стало «выполнение непосредственных рабочих обязанностей» — его выбрала каждая третья участница опроса. Вторые по популярности ответы — «обучение в вузе» и «самообразование», причем их доли почти равны (24% и 22% соответственно). Менторство и наставничество со стороны коллег помогает не меньше, чем получение дополнительного образования и повышение квалификации — и там, и там по 14%. Наименьший вклад в получение знаний и формирование навыков для работы в ИТ дали онлайн-курсы и стажировки (по 12%), школа (9%) и CTF-соревнования с хакатонами (3%).

«Я всегда увлекалась дизайном и контентом, поэтому решила попробовать себя в индустрии технологий. В результате за год я прошла путь от модератора недобросовестных вакансий до руководителя группы модерации, а потом устроилась в “Лабораторию Касперского” на должность контент-аналитика. Со временем в зону моей ответственности также вошли вопросы приватности и оценки сервисов на добросовестность в отношении персональных данных, — сказала Анна Ларкина, эксперт «Лаборатории Касперского» по контентному анализу. — По образованию я искусствовед, и в начале, когда я только делала первые шаги в ИТ, были опасения, что мне не хватит знаний в области технологий. Но работая в технологический компании, невозможно автоматически не погрузиться в атмосферу, даже если ты не технарь. В “Лаборатории Касперского” меня всему научили. Вникать было легко из-за аналитического склада ума и стремления разобраться во всем новом. Интересно, что в работе над фильтрацией контента мне пригодились знания культуры и трендов, а также навык эмпатии».

*Опрос «Женщины в ИТ» проведен агентством OMI по заказу «Лаборатории Касперского» в 2021 г. В нем приняли участие 348 женщин в возрасте от 18 до 55 лет, занятых в сфере информационных технологий в России.