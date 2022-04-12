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Генеральным директором АО «РТ Лабс» назначен Тенгиз Алания

Генеральным директором АО «РТ Лабс» назначен Тенгиз Алания. На этой позиции он будет отвечать за реализацию стратегических задач компании и дальнейшее развитие федеральной инфраструктуры электронного правительства. Раннее он возглавлял направление по эксплуатации продуктов и решений компании. Об этом CNews сообщили представители «РТ Лабс».

Тенгиз Алания обладает 10-летним опытом в сфере информационных технологий. До прихода в «РТ Лабс» работал первым заместителем директора в Московском областном центре информационно-коммуникационных технологий, где отвечал за развитие и эксплуатацию информационной инфраструктуры Правительства Московской области.

К команде «РТ Лабс» присоединился в августе 2021 г. в должности заместителя генерального директора «РТ Лабс» по эксплуатации продуктов и решений. За это время были оптимизированы производственные процессы, повысился уровень доступности и надежности значимых социальных сервисов для пользователей.

Фарит Хуснояров, возглавлявший «РТ Лабс» ранее, покинул компанию. За время его руководства компания существенно укрепила технологическое партнерство с государством в сфере проектов электронного правительства и инновационных цифровых сервисов для населения.

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АО «РТ Лабс» — ИТ-компания, в основные задачи которой входит эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства: Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и других проектов экосистемы Госуслуг.

В 2015 г. АО «РТ Лабс» получило государственную аккредитацию в Минцифры России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

В «РТ Лабс» работает более 1400 сотрудников в 13 офисах по всей стране. Штаб-квартира компании расположена в Москве.

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