Softline заключила партнерское соглашение с компанией SETERE

Российская компания SETERE (ООО «ТБИ») и Softline, поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации, объявили о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компания SETERE пополнила портфель решений Softline системой оптического распознавания текста «SETERE OCR», предназначенной для преобразования отсканированных документов, PDF-документов и файлов изображений в редактируемые форматы. Сотрудничество компаний предоставит российским организациям из разного сегмента бизнеса доступ к современному решению для работы с документами, которое полностью соответствует требованиям и трендам времени.

Ключевой особенностью системы SETERE OCR является возможность работы под управлением российских операционных систем Astra Linux, «Ред ОС», «Альт Рабочая станция». Решение включено в реестр отечественного ПО (запись в реестре № 12153).

«Наша компания работает над расширением партнерской сети, – сказал директор по продажам SETERE Алексей Новиков. – Одним из значимых шагов в этом направлении стало подписание соглашения с Softline – глобальным поставщиком ИТ-решений на российском рынке и за его пределами. Для нас очень важно сотрудничество с Softline, которую мы также рассматриваем как уникальную платформу в России для вывода нашей передовой системы на зарубежные рынки. Мы уверены, что партнеров, которые движутся в одном направлении и нацелены в первую очередь на поддержку российских клиентов, ожидает долгое и плодотворное сотрудничество».

«Мы считаем, что наши клиенты получат прекрасный инструмент для повседневного эффективного решения бизнес-задач. – отметила Светлана Плахтиева, руководитель направления прикладного ПО департамента развития отечественных ИТ-решений Softline. – Система SETERE OCR предусматривает возможность работы в наиболее популярных российских операционных системах – и в этом ее неоспоримое преимущество. Партнерство с компанией SETERE расширяет экосистему полезных и актуальных пользовательских приложений на российских Linux системах, которую мы предлагаем своим клиентам».

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Softline – глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2020 финансовом году Softline достигла оборота в $1,8 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих депозитарных расписок на Лондонской бирже со вторичным размещение в Москве.