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В Crosstech Solutions Group назначен коммерческий директор

Crosstech Solutions Group объявила о назначении Артема Соколова коммерческим директором. В новую должность Артем вступил в апреле 2022 г.

Артем будет заниматься развитием бизнеса, в качестве ключевых задач он ставит перед собой увеличение выручки и доли компании на российском рынке. На предыдущем месте Артем Соколов курировал продажи Group-IB в сегменте «Промышленность и транспорт». За время работы выстроил долгосрочные отношения со стратегически важными для компании клиентами, что подтверждает стабильный рост данного направления.

«Увеличение выручки и доли компании на рынке — основной приоритет моей деятельности в Crosstech Solutions Group. Для реализации поставленных задач в структуру департамента будут внесены изменения. Мы будем уделять больше внимания проблематике клиентов в различных отраслях — это позволит максимально эффективно и в кратчайшие сроки решать задачи любой сложности для наших заказчиков. Стоит отметить, что данная работа будет проводится в тесном взаимодействии с партнерами Crosstech Solutions Group», — сказал Артем Соколов, коммерческий директор компании Crosstech Solutions Group.

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