В ОЭЗ Москвы создадут центр компетенций в сфере импортозамещения

При ОЭЗ «Технополис “Москва”» появится центр компетенций в сфере импортозамещения. Это позволит резидентам ОЭЗ в условиях кооперации выпускать востребованную и конкурентную на различных рынках продукцию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

«Сегодня в ОЭЗ Москвы работают свыше 200 высокотехнологичных компаний, которые объединяются в специализированные кластеры и создают совместные продукты, востребованные на рынке. Для эффективной кооперации и наполнения российского рынка необходимыми товарами в ОЭЗ создается центр компетенций в сфере импортозамещения. В его состав уже заявились 12 компаний. Эксперты, технологи и инженеры ведущих производителей сконцентрируются на создании отечественных продуктов, а также сообща смогут предложить решения по выстраиванию новых логистических цепочек», – сказал Владимир Ефимов.

В работе центра планируют участвовать такие компании ОЭЗ Москвы как «Приводная техника», «Хирана+», «Диагностика-М», «Европейская электротехника», «Профотек», «СКТБ ПР», «НПО композит», «Концерн Гудвин», «Неорос», «Бифорком», «Электромобили мануфэкчуринг Рус», «Фотоэксперт». Своей экспертизой в области промышленных технологий поделятся представители Московского государственного образовательного комплекса, а поддержку ученых обеспечит научный технический совет ОЭЗ «Технополис «Москва».

«Участники центра компетенций как эксперты в своих отраслях и кластерах смогут заявить о потребностях коллегам и использовать возможности внутри ОЭЗ для организации контрактного производства, разработки и внедрения необходимых продуктов. Большое внимание будет уделяться работе с городскими заказчиками Москвы. Более масштабное внедрение продукции, произведенной в ОЭЗ «Технополис «Москва», для нужд городских учреждений – одна из ключевых задач центра», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев, первое установочное совещание уже состоялось. Там участники сформулировали задачи и цели технологического сообщества.

«Предприятиям необходимо сконцентрироваться на обновлении планов развития на ближайшие три года. В центре также будет аккумулироваться информация по мерам господдержки отраслей, по финансовым и кредитным возможностям для предприятий, чтобы они могли располагать достаточными оборотными средствами», – сказал Геннадий Дегтев.