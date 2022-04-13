«Башинформсвязь» перешла под бренд «Ростелекома»

Компания «Башинформсвязь», телекоммуникационный оператор Республики Башкортостан, присоединилась к бренду «Ростелекома». Клиенты регионального оператора получили возможность пользоваться цифровыми сервисами федерального провайдера в полном объеме. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Ростелеком» ежегодно инвестирует в развитие инфраструктуры связи. Только в 2021 г. оператор увеличил объемы волоконно-оптических сетей в Башкортостане, построив свыше 3000 км новых линий связи более чем в 1280 крупных и малых населенных пунктах. Доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам получили свыше 80 тыс. семей и около 1200 социальных учреждений и предприятий республики.

«Мы уверены, что после присоединения “Башинформсвязи” к федеральному бренду жители республики оценят новое качество услуг и сервиса, – сказал Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь», группа компаний «Ростелеком». – В широкой линейке тарифов и цифровых продуктов “Ростелекома” каждый клиент найдет для себя подходящее решение. Для действующих абонентов компании переход пройдет незаметно: им не придется перезаключать договор, цены на подключенные сервисы останутся прежними, “Личный кабинет” сохранит все привычные настройки».

«Башинформсвязь» сменила прежнюю символику на фирменный стиль «Ростелекома» и выступает в регионе его полноправным представителем, сохранив при этом свой юридический статус и наименование.

Подготовка к ребрендингу началась в 2021 г. с масштабной модернизации технической инфраструктуры. Оператор последовательно обновил телекоммуникационное оборудование в Уфе и других городах республики, нарастил емкость и пропускную способность каналов связи, установил дополнительную защиту сетей от кибератак и несанкционированного доступа.

Для улучшения качества клиентского сервиса «Башинформсвязь» перенастроила системы технической поддержки, усилила команду опытными специалистами в области информационных технологий, продаж, клиентского опыта, маркетинга и управления персоналом для эффективной работы по ключевым направлениям.

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них свыше 6,4 млн — IPTV.

ПАО «Башинформсвязь» — дочерняя компания ПАО «Ростелеком», телекоммуникационный оператор и поставщик цифровых услуг в Республике Башкортостан. Сети связи компании охватывают все населенные пункты региона.

Компания оказывает широкий спектр современных услуг: скоростной доступ в интернет по технологиям FTTb, xDSL, Ethernet и PON, местную, внутризоновую, международную и междугородную связь, кабельное и цифровое интерактивное телевидение, IP-видеонаблюдение, IP-телефонию, видео-конференц-связь, комплекс высокотехнологичных облачных решений и другие сервисы для физических и юридических лиц.