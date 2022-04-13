«МТС Кассы» помогут бизнесу экономить чековую ленту

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, представила для предпринимателей новые возможности для экономии чековой ленты. Пользователи решения «МТС Касса» смогут отключить функцию печати бумажных чеков или уменьшить их размер, что позволит сократить расход бумаги и снизить затраты на ее закупку. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые опции бесплатны и доступны на всех мобильных и стационарных онлайн-кассах. С их помощью предприниматели могут полностью отказаться от печати бумажных чеков (за исключением чеков, оформляемых при оплате банковскими картами). Квитанция в этом случае отправляется покупателю в электронном виде на почту или ссылкой в SMS. Помимо этого, пользователи «МТС Касс» могут отключить печать отчетов открытия и закрытия смены, отчетов о внесении денег в кассу и их изъятия.

Пользователи «МТС Касс» также смогут печатать короткие чеки. По запросу клиента бумажная квитанция может быть напечатана, но, за счет оптимизации расположения элементов и уменьшения шрифта дополнительных реквизитов, ее длина будет меньше на 3-4 см.

«За последний месяц чековая лента подорожала в среднем втрое, — отметил генеральный директор «МТС Кассы» Максим Исаев. — По оценкам экспертов, дополнительные расходы компаний в масштабах России могут составить до 30 млрд руб. в год. Наша задача — помочь предпринимателям справиться с этим вызовом. Решение “МТС Касс” позволит быстро и удобно перейти на электронные чеки, сохранить ресурсы и оптимизировать затраты. Начать использовать новые опции клиенты могут самостоятельно, никаких дополнительных обновлений устройств не требуется».

Инструменты для экономии чековой ленты уже можно подключить в настройках онлайн-касс в разделе «Фискальное устройство» в блоке «Печать на чековой ленте». Все клиенты «МТС Касс» могут использовать бесплатное автоматическое обновление ПО и техподдержку в режиме 24/7.

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«МТС Касса» — комплексное решение для автоматизации торговли, управления и контроля продаж. Сервис предлагает мобильные и стационарные онлайн-кассы, бесплатную кассовую программу и товароучетную систему. Онлайн-касса уже интегрирована с государственными системами, CMS-платформами и популярными ERР и разрабатывает решения для разных видов торговли: продажи маркированного товара, предоставления услуг, торговли в интернете, ведение сезонного бизнеса и др.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.