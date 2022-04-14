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ИТ-компании смогут оформить для сотрудников отсрочку от армии на Госуслугах

Минцифры России направило аккредитованным ИТ-компаниям письма с правилами оформления отсрочки от армии для сотрудников.

Работодатели смогут подать заявку на Госуслугах с 19 апреля 2022 г. Формы и инструкции по их заполнению компании смогут найти в письме Минцифры, чтобы составить списки сотрудников до начала приема заявлений. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Условия для включения сотрудника в список: гражданство РФ; возраст от 18 до 27 лет; работа по трудовому договору; нормальная продолжительность рабочего дня; высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку; сотрудник работал в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2022 г. или устроился на работу в течение года после окончания учебы.

В форму нужно будет внести следующие данные сотрудников: ФИО; дату и место рождения; СНИЛС; место жительства; наименование вуза и дату выпуска; номер диплома; специальность; стаж работы в аккредитованной компании; военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.

Заявления на Госуслугах будут приниматься до 1 мая 2022 г. После 1 июня 2022 г призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.

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