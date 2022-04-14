CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Председатель совета директоров МТС увеличил долю владения в АФК «Система»

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о том, что председатель совета директоров ПАО «МТС» Феликс Евтушенков увеличил свою долю владения в уставном капитале ПАО АФК «Система» до 15,2% с 5,2%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В свою очередь крупнейший акционер ПАО АФК «Система» Владимир Евтушенков сократил свою долю в уставном капитале ПАО АФК «Система» до 49,2% с 59,2%.

В настоящий момент эффективная доля владения ПАО АФК «Система» в уставном капитале ПАО «МТС» составляет 49,94%.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как меняется BPM: от «замены экселя» до управления неструктурированными процессами

Знаменитый разработчик ПО уходит из России из-за жены английского министра

В России внезапно и резко подешевели смартфоны, компьютеры и ТВ

Государственные чат-боты раздражают граждан. Они хотят живых чиновников

Власти выпустили инструкцию для ИТ-шников, как не ходить в армию

Главный хозяин МТС, попав под санкции, тут же поделился акциями с сыном

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»