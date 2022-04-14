Председатель совета директоров МТС увеличил долю владения в АФК «Система»

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о том, что председатель совета директоров ПАО «МТС» Феликс Евтушенков увеличил свою долю владения в уставном капитале ПАО АФК «Система» до 15,2% с 5,2%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В свою очередь крупнейший акционер ПАО АФК «Система» Владимир Евтушенков сократил свою долю в уставном капитале ПАО АФК «Система» до 49,2% с 59,2%.

В настоящий момент эффективная доля владения ПАО АФК «Система» в уставном капитале ПАО «МТС» составляет 49,94%.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.