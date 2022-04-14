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«Сбер» обнулил комиссию за зачисление зарплаты

В целях поддержки бизнеса «Сбер» запустил специальную акцию по зачислению заработной платы без комиссии. Акция действует до конца 2022 г. для корпоративных клиентов, которые заключат с банком зарплатный договор до 31 июля 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

«Московский банк Сбербанка в рамках зарплатных проектов обслуживает более 100 тыс. предприятий и организаций, – сказал Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка. – И мы предлагаем нашим зарплатным клиентам особые условия обслуживания. Это более низкие ставки по кредитам, скидки в магазинах-партнерах, спецпредложения на сервисы экосистемы “Сбера”».

«Зарплатные проекты “Сбера” позволяют предприятиям зачислять своим сотрудникам деньги практически мгновенно, в том числе в выходные и праздники, причем получить банковские карты сотрудники могут прямо на рабочем месте – приезжать в банк для этого не нужно, – отметила Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка. – Предусмотрены также выгодные условия по другим банковским продуктам и круглосуточная консультационная поддержка работодателя. По условиям акции выплачивать заработную плату можно абсолютно бесплатно. Так что сейчас лучшее время для того, чтобы подключить зарплатный проект».

Чтобы принять участие в акции, необходимо до 31 июля 2022 г. оставить заявку в личном кабинете «СберБизнес». Регистрация осуществляется мгновенно. Льготные условия будут действовать со следующего дня после подачи заявки и до 31 декабря 2022 г.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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